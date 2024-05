Home

Livorno, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre 4 volte il consentito, denunciato 50enne di Collesalvetti

12 Maggio 2024

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in servizio di pronto intervento, hanno svolto controlli orientati al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno notato un uomo di circa 50 anni residente sul territorio di Collesalvetti alla guida della propria auto intento a percorrere via Palestro con andatura incerta e fonte di pericolo per terzi eventuali passanti.

Talché hanno raggiunto l’auto sospetta e dopo averla fermata hanno sottoposto a controllo il conducente che da subito ha manifestato inequivocabili segni riconducibili ad uno stato di alterazione da assunzione di alcolici. Eseguiti gli opportuni accertamenti il conducente è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l, ovvero oltre 4 volte il limite consentito dalla legge, per cui è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con il contestuale ritiro immediato della patente di guida. I controlli dei Carabinieri proseguiranno a ritmo serrato in aree urbane e in periferia della provincia nell’ottica prioritaria di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.