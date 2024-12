Livorno 4 dicembre 2024 Livorno: sorpreso più volte in città, scatta la custodia cautelare

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, hanno eseguito a carico di un uomo oltre la trentina di origini del nord Africa un provvedimento che aggrava la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Livorno, commutandola in custodia cautelare ad esito delle valutazioni scaturite dalle sue reiterate condotte in violazione delle prescrizioni cui era sottoposto.

L’uomo, indiziato di maltrattamenti ai danni di un congiunto, reato per il quale era stato arrestato i primi dell’anno ed aveva trascorso alcuni mesi in carcere, dopo la scarcerazione era stato destinatario del divieto di ritorno nel comune di Livorno e di divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Ciò nonostante, l’indagato in più occasioni era stato sorpreso e controllato dai carabinieri proprio a Livorno, in evidente violazione della misura cautelare; inoltre, in una di queste occasioni era stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale e durante l’attività di controllo si era reso responsabile anche di lesioni e resistenza.

Segnalate tempestivamente, dai carabinieri, le condotte penalmente rilevanti alla Magistratura inquirente di Livorno, competente, la stessa concordando con dette risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal locale Tribunale Ufficio del Gip, l’emissione di una misura cautelare proporzionalmente più grave nonché valutata adeguata, che è stata puntualmente irrogata.