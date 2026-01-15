Home

Cronaca

Livorno: spara ad una beccaccia, multa da 1000 euro e licenza sospesa ad un cacciatore

Cronaca

15 Gennaio 2026

Livorno: spara ad una beccaccia, multa da 1000 euro e licenza sospesa ad un cacciatore

Livorno 15 gennaio 2026

I Carabinieri Forestali del NIPAAF e del Nucleo CITES di Livorno finalizzati al contrasto del fenomeno della caccia illegale nelle colline livornesi, i Carabinieri hanno sorpreso in località Ongrilli (Monterotondo) un cacciatore della zona intento ad esercitare la caccia alla beccaccia, abbattendone un esemplare, in orario non consentito, in violazione della normativa regionale toscana in materia. Essendo un animale “cacciabile” ma abitudinario, la normativa tende ad evitare che i cacciatori sfruttino eccessivamente le sue abitudini.

L’illecito ha comportato una sanzione pari a circa 1.000 euro, il sequestro amministrativo della selvaggina e sono state informate le autorità competenti per la sospensione della licenza di caccia. Controlli dello stesso tenore saranno costantemente ripetuti nelle diverse aree verdi della provincia labronica a cura dei Carabinieri Forestali con il prioritario fine di prevenire e contrastare pratiche a danno dell’ambiente ed in violazione delle normative di settore.