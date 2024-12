Home

Livorno supera il Figline 3-1: una vittoria sofferta e preziosa

22 Dicembre 2024

Livorno supera il Figline 3-1: una vittoria sofferta e preziosa

Il Livorno conquista tre punti importanti al “Picchi” superando il Figline 3-1 in una partita intensa e ricca di emozioni, allontanando momentaneamente gli spettri di un Grosseto inarrestabile. I maremmani, infatti, hanno collezionato l’ottava vittoria consecutiva passando a Siena (gol di Marzierli all’8’ e palo nel finale di Giannetti), riducendo il vantaggio degli amaranto in classifica da 14 a 5 punti rispetto alla nona giornata. Per il Livorno, dunque, mantenere le distanze è fondamentale.

La cronaca della partita

Il primo tempo è stato decisivo per il risultato finale. Già al 7’ Bellini ha sfiorato il vantaggio con una conclusione in spaccata dal limite dell’area che si è stampata sul palo. Sul proseguimento dell’azione, Marinari ha cercato il tap-in da pochi passi, ma il portiere ospite Pagnini ha respinto con un intervento provvidenziale.

La svolta è arrivata al 25’ con il gol del vantaggio amaranto. Calvosa, inarrestabile sulla sinistra, ha messo in mezzo un pallone perfetto per Marinari, che sul secondo palo non ha sbagliato: 1-0 per il Livorno. Gli amaranto hanno continuato a premere e al 37’ è arrivato il raddoppio di Rossetti. L’attaccante ha insaccato da pochi passi sotto la curva Nord, nonostante una tempesta di vento che complicava il gioco.

Nel secondo tempo, però, il Figline ha riaperto la partita. Al 57’ Milli ha approfittato di un errore difensivo amaranto su un rinvio del portiere avversario, accorciando le distanze. Gli ospiti hanno continuato a spingere e al 60’ Aprile ha fatto tremare il Livorno con un tiro che è terminato alto di poco.

A scacciare definitivamente i timori ci ha pensato Calvosa al 73’ con un gol spettacolare. Il centrocampista amaranto ha lasciato partire un tiro dai 40 metri che ha sorpreso completamente il portiere avversario, siglando il 3-1 finale. Nel finale, all’83’, il portiere del Livorno ha negato un gol a Bonassi lanciato a rete, mettendo il sigillo su una vittoria sofferta ma fondamentale.

Obiettivi e classifica

Con questa vittoria, il Livorno conferma il suo primo posto, mantenendo il vantaggio sul Grosseto a cinque lunghezze. Tuttavia, la rincorsa dei maremmani è un chiaro segnale di pericolo per Brenna e compagni, che dovranno mantenere alta la concentrazione per non perdere punti nelle prossime giornate.

La squadra ha dimostrato carattere, ma anche qualche difficoltà nella gestione della partita. Il gol di Calvosa è stato una vera e propria boccata d’ossigeno, ricordando a tutti che il Livorno ha le qualità per difendere il primato in classifica, ma dovrà lavorare per evitare cali di tensione che potrebbero costare caro.

Prossima sfida in calendario: un altro banco di prova per confermare la leadership e continuare la corsa verso l’obiettivo stagionale.

LIVORNO – FIGLINE 3-1

LIVORNO (3-4-2-1):

Tani; Siniega, Brenna, Risaliti; Marinari (87’Ndoye), Hamlili (76’ Luci), Bellini, Calvosa (76’ Parente); Regoli (71’Bonassi), Russo (61’ Dionisi); Rossetti.

FIGLINE (3-5-2):

Pagnini; Nobile, Ciraudo (84’ Nyamsi), Simonti; Francalanci, Borghi (77’ Bartolozzi), Torrini (23’ Zellini), Milli, Aprili; Bruni, Ciravegna.

ARBITRO: Palmieri di Avellino.

RETI: 25’ Marinari, 37’ Rossetti; 57’ Milli, 70’ Calvosa.

Ammoniti: Risaliti (10’); Bruni (48’), Rossetti (52’), Hamlili (72’), Ciravegna (87’). Angoli: 8-3 Recuperi: 2’+5’.

Foto Unione Sportiva Livorno 1915 / Foto Novi

