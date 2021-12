Home

Livorno, svastica al mercato di via Buontalenti; Gazzetti (Pd): «Gesto inaccettabile”

14 dicembre 2021

“Gesto inaccettabile, da condannare con forza perché ferisce tutti”

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, interviene sulla svastica disegnata al mercato di via Buontalenti, a Livorno

«La svastica disegnata davanti ad un banco del mercato di via Buontalenti di Livorno è un episodio inaccettabile. Come gli altri episodi verificatisi in tempi più o meno recenti deve essere accompagnato da una condanna totale e assoluta.

A destare ancora più sdegno è il fatto che nel 2019 lo stesso banco fu oggetto di un analogo episodio con una Stella di David disegnata sull’asfalto ed una svastica sulla saracinesca.

In quell’occasione arrivò a portare in zona anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Sassoli, fu accompagnato sul posto insieme ad Alessandra Nardini ed all’indimenticato e indimenticabile Giorgio Kutufà.

Questo nuovo e vergognoso gesto offende dunque non solo una Città ma tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione e la tutela di valori fondanti per la nostra Democrazia a tutti i livelli.

Speriamo dunque che venga fatta luce al più presto su questo episodio che resta inaccettabile e vergognoso».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione per le Politiche europee a seguito della svastica apparsa questa davanti a un banco del mercato livornese di via Buontalenti.

