Livorno, SVS in festa: musica, cibo e solidarietà. A sorpresa anche la Pielle con alcuni giocatori

26 Agosto 2023

Livorno 26 agosto 2023 – Livorno, SVS in festa: musica, cibo e solidarietà. A sorpresa anche la Pielle con alcuni giocatori

Dal 1° al 3 e dal 7 al 9 settembre, la società di pubblica assistenza Svs Livorno organizza la sua tradizionale festa, giunta alla 21esima edizione. Un evento che unisce il divertimento alla solidarietà, con il ricavato destinato all’acquisto di sedie elettriche montascale per le persone con difficoltà motorie.

La festa si svolgerà negli spazi della sede della società in via Delle Corallaie, 10, grazie al sostegno di numerose realtà locali. Ogni sera ci sarà un concerto gratuito, con artisti di vari generi musicali. Il programma prevede le esibizioni di Bobo Rondelli (1° settembre), Rino Gaetano Band (2 settembre), Riccardo Cioni Tribute Band – Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau (3 settembre), I Licantropi (7 settembre), Gary Baldi Bros (8 settembre) e Il Resto della Ciurma – Vasco Rossi Tribute Band (9 settembre). Tre degli spettacoli sono stati organizzati dal The Gace, un’associazione culturale che promuove la musica indipendente.

Oltre alla musica, la festa offrirà anche altre attrazioni, come; le aree ristorante, stand, bar, bimbi, cocktail e, per la prima volta, un info point Svs, dove sarà possibile conoscere le attività e i servizi della società.

Ci sarà anche una sorpresa il giorno 2 settembre; verranno a cena i giocatori della squadra di basket Pielle Livorno e alcuni tifosi, per sostenere la festa e incontrare i fan.

La presidente di Svs Livorno Marida Bolognesi ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno della festa dopo tre anni di stop dovuti al covid: “La nostra festa torna finalmente per la sua 21esima edizione. Un appuntamento importante al fine della raccolta fondi, ma anche dell’incontro con la cittadinanza. I concerti saranno tutti gratuiti, una scommessa su abbiamo puntato nella speranza di una sempre più numerosa partecipazione”.

Per i dettagli delle iniziative e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.pubblicaassistenza.it/svsinfesta/organizzazione.php

