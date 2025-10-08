Home

Politica

Livorno, Tenerini (FI): “Vergognoso blocco dei centri sociali, silenzio di Salvetti e del PD”

Politica

8 Ottobre 2025

Livorno, Tenerini (FI): “Vergognoso blocco dei centri sociali, silenzio di Salvetti e del PD”

Livorno 8 settembre 2025 Livorno, Tenerini (FI): “Vergognoso blocco dei centri sociali, silenzio di Salvetti e del PD”

“Giornata ad alta tensione ieri a Livorno, dove una manifestazione organizzata da centri sociali, USB e gruppi propal ha di fatto paralizzato una parte della città, impedendo lo svolgimento di un’iniziativa politica sul lavoro e sulla sicurezza promossa da Forza Italia”.

“Non è accettabile – denuncia l’on. Chiara Tenerini, deputata e segretaria provinciale di Forza Italia – che la dialettica politica venga sostituita dalla violenza verbale, dal blocco sociale e dall’odio ideologico. Questo non è confronto, non è dibattito, non è civiltà: è un attacco diretto al cuore della democrazia”.

Lo spettacolo più indegno, sottolinea Tenerini, si è consumato davanti all’ingresso: “Le persone che venivano al convegno, cercando di superare il blocco, hanno dovuto sfilare dietro un corteo che gli urlava addosso di essere fascisti. Fascisti chi? La segretaria generale della CISL? Il segretario generale della CONFSAL? È grottesco, una scena che nulla ha a che fare con il confronto politico”.

La situazione è degenerata ulteriormente: “A un certo punto – racconta Tenerini – si sono sentiti boati di bombe carta e fumogeni, costringendo i partecipanti a defilarsi in fretta. Ecco il livello a cui è stata ridotta la città da chi predica democrazia ma pratica l’intimidazione”.

Durissima l’accusa al sindaco Luca Salvetti e al Partito Democratico: “Mi aspetto che il primo cittadino e tutte le forze di sinistra prendano immediatamente le distanze da questo indegno spettacolo. Perché il silenzio, in questo caso, è connivenza. È l’accettazione implicita di un metodo che non ha nulla a che fare con la democrazia e con il rispetto reciproco”.

Tenerini conclude con un affondo: “Chi tace, acconsente. Chi non condanna questi episodi, li avalla. Noi non resteremo zitti davanti al tentativo di trasformare Livorno in una piazza di odio sociale anziché in un luogo di confronto civile”.

Chiara Tenerini, Onorevole della Repubblica Italiana

Segretario Provinciale Forza Italia – Livorno

Responsabile Nazionale Dipartimento Lavoro Forza Italia