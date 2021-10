Home

Cronaca

Ambiente

Livorno: terminati i lavori di ripristino sul Torrente Ugione

Ambiente

30 Ottobre 2021

Livorno: terminati i lavori di ripristino sul Torrente Ugione

Livorno 30 ottobre 2021

In poco più di una settimana è stata risolta la criticità che si era presentata sul Torrente Ugione nei pressi dell’Eremo della Sambuca tra i comuni di Livorno e Collesalvetti.

Ne dà notizia l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, che ne ha seguito l’evolversi.

“I lavori – spiega l’assessore – sono consistiti nel ripristino delle condizioni di piena efficienza idraulica del corso del torrente, in prossimità dell’Eremo, attraverso la rimozione del materiale franato in alveo, e la realizzazione di una scogliera di protezione. Inoltre è stata sistemata la strada di accesso, con il ripristino della viabilità, venuta meno a causata da una frana in alveo, che ne aveva interrotto il transito.”.

I lavori sono stati eseguiti in somma urgenza dalla ditta Abate srl incaricata dal Consorzio 5 insieme al Genio Civile, che ha monitorato l’intervento.



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin