12 Ottobre 2025

Livorno, Torna Con-Fusione Festival, il calendario degli appuntamenti

Livorno 12 ottobre 2025

Torna a Livorno il Con-Fusione Festival, rassegna interamente dedicata al teatro per le nuove generazioni, giunta alla sua sesta edizione.

Il Festival è promosso da Orto degli Ananassi e Teatro della Brigata, con il sostegno di Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno e Fondazione con i Bambini e con la partecipazione degli sponsor Delta Pi Consulting, Base Spa Spedizioni Internazionali, Bonsignori Vernici, Piantagioni del Caffè e Unicoop Etruria. Con il patrocinio e il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la collaborazione di Fiab Livorno (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

Le particolarità di questa edizione saranno:

la nuova collaborazione con il Cinema Teatro 4 Mori, un dialogo più stretto con le scuole finora escluse, per ampliare la partecipazione, la presenza di compagnie già note al pubblico accanto ad artisti di rilievo nazionale e internazionale, per dare continuità e respiro all’unico Festival dedicato alle nuove generazioni della città e del territorio.

Dal 15 al 25 ottobre 2025, la programmazione prevede 11 spettacoli in diversi luoghi della città (Teatro della Brigata, Fortezza Vecchia, Museo Fattori, Nuovo Teatro delle Commedie, Hangar Creativi e Cinema Teatro 4 Mori), con appuntamenti per tutte le fasce d’età: prime nazionali, spettacoli premiati e attività collaterali.

Tra i titoli in cartellone: E Se? (Lisi/Borello), Tuono, il mio vicino gigante (Orto degli Ananassi, Premio Sant’Elpidio – Città dei bambini 2024), Con l’arte addosso! e Tra bastioni, cannoni e cavalieri (Fabrizio Ottone), Il cuoco dalla gamba di legno (Teatro del Cerchio), Cuor di coniglio (Dimitri/Canessa), Plan-Bi. Un altro mondo (Teatro Telaio), Hamelin (Factory, Premio Eolo 2023), K(-A-)O (Fondazione Sipario Toscana), Piccoli principi e principesse (Teatro Stilema), e Ti vedo. La leggenda del Basilisco (Teatro del Buratto, Premio Eolo Award 2025 – Miglior spettacolo).

Verranno effettuati dei laboratori per bambini e famiglie quali: Il laboratorio condotto da Valentina Lisi “Biglietti che Passione” e molti altri appuntamenti quali L’Officina del Basilisco, Il Coniglio dal Cilindro, Faccine a cura di Enrica Notarfrancesco e gli operatori di Orto degli Ananassi.

Con-Fusione Festival continua a crescere come luogo di incontro, scoperta e relazione per bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti.

