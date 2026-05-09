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Livorno, tornao le azalee della ricerca AIRC

Cronaca

9 Maggio 2026

Livorno, tornao le azalee della ricerca AIRC

LIVORNO, 9 MAGGIO 2026 Livorno, tornao le azalee della ricerca AIRC

Tornano le Azalee per la Ricerca e torna la collaborazione fra Autolinee Toscane e i lavoratori del CRAL di Livorno con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Domenica, 1 0 maggio 2026 “L’Azalea della Ricerca”, per la Festa della Mamma, a Livorno, come nel resto d’Italia.

Nel 2025 in Italia sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di cancro nelle donne, circa 1 su 3 ne è colpita nel corso della vita. I più frequenti sono i tumori alla mammella (31,1% di tutte le diagnosi di cancro nel genere femminile), colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero (4,6%)*. Le donne sviluppano mediamente meno tumori e superano la malattia più spesso rispetto agli uomini. I motivi di questa differenza – dovuta in parte alla biologia e in parte ad altri fattori, per esempio sociali e culturali – sono approfonditi nella pubblicazione speciale che viene distribuita insieme all’Azalea, che racconta anche il ruolo delle donne nella ricerca sul cancro tra ieri e oggi e fornisce indicazioni utili per la prevenzione.

Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni. È il caso in particolare del tumore al seno, dove si è arrivati a un tasso dell’89,5%*. Più complessa è la situazione per altri tipi di cancro, più rari ma meno curabili come il tumore dell’ovaio, che risulta difficile da diagnosticare precocemente, spesso è resistente ai trattamenti e dà recidive.

Nella città di Livorno, all’iniziativa di AIRC parteciperà come di consueto anche il CRAL dei dipendenti di Autolinee Toscane in collaborazione con l’azienda di TPL “at“ che fornirà un mezzo per portare le piante nelle piazze.

Coloro che vorranno contribuire all’iniziativa, potranno ritirare le azalee in Piazza Grande e Piazza San Jacopo (lato Baracchina Bianca) a partire dalle 09:00 .