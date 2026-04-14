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Cronaca

Livorno, TPL, Nuovi Bus, Franchi (PD): “Mezzi più giovani ed ecologici: un cambiamento forte e necessario per la città e la provincia”

Cronaca

14 Aprile 2026

Livorno, TPL, Nuovi Bus, Franchi (PD): “Mezzi più giovani ed ecologici: un cambiamento forte e necessario per la città e la provincia”

Livorno 14 aprile 2026 Livorno, TPL, Nuovi Bus, Franchi (PD): “Mezzi più giovani ed ecologici: un cambiamento forte e necessario per la città e la provincia”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Alessandro Franchi, che questa mattina ha partecipato alla presentazione dei nuovi autobus di Autolinee Toscane a Livorno, alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, esprime profonda soddisfazione per il piano di investimenti che punta a trasformare radicalmente il trasporto pubblico locale nel bacino livornese.

«I dati presentati oggi segnano un punto di svolta fondamentale per il nostro territorio», dichiara Franchi. «Entro la fine di quest’anno, quasi il 70% della flotta di Livorno sarà composto da mezzi nuovi di fabbrica. Parliamo di 136 bus su un totale di circa 200, frutto di un investimento che sfiora i 34 milioni di euro.

È la dimostrazione tangibile di come la Regione Toscana stia onorando l’impegno di offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle sfide moderne».

Il consigliere mette l’accento sul drastico abbassamento dell’età media dei mezzi in circolazione:

«Siamo passati dai 14 anni di media del 2021, prima della gestione di Autolinee Toscane, a una proiezione di appena 6 anni entro la fine del 2026. Questo significa dimezzare l’anzianità del parco macchine, allineando Livorno ai migliori standard europei. Un bus più giovane non è solo più confortevole, ma è infinitamente più affidabile e sicuro per chi viaggia e per chi lavora».

Un passaggio fondamentale del suo intervento riguarda la sostenibilità ambientale, obiettivo cardine della politica regionale: «Non possiamo parlare di transizione ecologica senza investire seriamente sul trasporto collettivo. I nuovi modelli Euro 6 e i mezzi elettrici introdotti garantiranno una riduzione delle emissioni nocive superiore al 70% rispetto ai vecchi motori diesel. Meno inquinamento significa aria più pulita per le nostre città e una qualità della vita superiore per tutti i residenti».

«Il nostro obiettivo come Partito Democratico», conclude Franchi, «è quello di incentivare i cittadini a preferire l’autobus all’auto privata. Ma per farlo, il servizio deve essere efficiente, puntuale e moderno. I 30 nuovi bus in arrivo nel 2026, che si aggiungono ai 49 già immessi nel 2025, sono la risposta concreta a questa esigenza. Continueremo a lavorare affinché questo processo di rinnovamento non si fermi».

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