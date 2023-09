Home

8 Settembre 2023

Livorno 8 settembre 2023 – Livorno: Traffico di cocaina, arrestato colombiano ricercato con mandato europeo

Traffico di sostanza stupefacente di cocaina – Arresto cittadino straniero colpito da M.A.E {mandato arresto europeo).

Nel costante monitoraggio delle persone presenti presso le strutture ricettive della zona, anche con l’ausilio di “portali dedicati”, nella mattinata di ieri, personale della Squadra Anticrimine del Commissariato P.S. di Cecina, riusciva a rintracciare e trarre in arresto un cittadino Colombiano, dimorante in Spagna, colpito da mandato di arresto europeo, emesso da11’Autorità Giudiziaria Spagnola, a seguito di condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Al termine dell’attività, per il colombiano sottoposto al al MAE si sono spalancate le porte del carcere presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno

Il colombiano è a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Firenze, Autorità Giudiziaria incaricata di convalidare la misura restrittiva applicata, nonché delle successive procedure decisionali; in ordine a11’estradizione e consegna del1’arrestato, verso il paese UE che ha spiccato il mandato.

