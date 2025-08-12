Home

Cronaca

Livorno, tragedia in porto: coppia investita, morta una donna, grave l’uomo

Cronaca

12 Agosto 2025

Livorno, tragedia in porto: coppia investita, morta una donna, grave l’uomo

Livorno 12 agosto 2025 Livorno, tragedia in porto: coppia investita, morta una donna, grave l’uomo

Una tragedia è accaduta nel pomeriggio nell’area portuale di Livorno, dove una coppia di anziani turisti americani sarebbe stata investita da un pullman in manovra. Il drammatico bilancio è di una vittima e di un ferito grave.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il mezzo stava effettuando una manovra all’interno dell’area del porto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno, sul posto insieme al medico del 118, e dagli operatori della Misericordia di Antignano con l’infermiere.

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, i soccorritori hanno avviato subito le manovre di rianimazione, per rianimarla. Nonostante l’impegno del personale sanitario, la donna è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero.

Il marito, anche lui coinvolto nell’incidente, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale di Livorno. Le sue condizioni restano gravi.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

ekom offerte fino all'11 agosto Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa Banner Aamps corso per sommelier a livorno fisar