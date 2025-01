Home

Cronaca

Livorno: tragedia in via delle Sorgenti, 42enne trovato senza vita accanto alla sua auto ribaltata

Cronaca

1 Gennaio 2025

Livorno: tragedia in via delle Sorgenti, 42enne trovato senza vita accanto alla sua auto ribaltata

Livorno 1 gennaio 2025 Livorno: tragedia in via delle Sorgenti, 42enne trovato senza vita accanto alla sua auto ribaltata

Una tragica scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 1° gennaio, lungo via delle Sorgenti, nei pressi di Pian di Rota. Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita in un campo, accanto alla sua auto ribaltata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la vettura capovolta e il corpo senza vita del conducente. Immediata la chiamata al numero di emergenza 112, che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della SVS proveniente dalla sede Nord.

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già deceduto. Secondo una prima analisi del medico, il decesso risalirebbe ad almeno cinque ore prima dell’intervento dei soccorsi.

Le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire. Non è escluso che il conducente possa aver perso il controllo del veicolo autonomamente, ma le autorità non escludono la possibilità del coinvolgimento di altri mezzi. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno effettuando i rilievi per stabilire con precisione cosa sia accaduto.