Livorno, tragedia in via Montebello: uomo trovato morto nel suo appartamento

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025

Tragedia nella serata di mercoledì 29 ottobre in un condominio di via Montebello, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento situato al terzo piano. L’allarme è scattato poco prima delle 21.30, dopo che da diversi giorni non si avevano più notizie di lui.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno consentito l’accesso ai soccorritori della Misericordia di via Verdi, arrivati con l’ambulanza e con a bordo il medico del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Per chiarire le cause della morte sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Secondo una prima ipotesi, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali, ma le indagini proseguiranno nelle prossime ore per escludere con certezza qualsiasi altra possibilità.

Il condominio, nel quartiere residenziale di via Montebello, è stato a lungo presidiato dalle forze dell’ordine e dai mezzi di soccorso, suscitando preoccupazione tra i residenti.