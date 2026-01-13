Home

Livorno, travolta da uno scooter sul viale Carducci: gravissima una ragazza di 16 anni

13 Gennaio 2026

Livorno, travolta da uno scooter sul viale Carducci: gravissima una ragazza di 16 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, sul viale Carducci a Livorno. Una ragazza di 16 anni è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con viale del Risorgimento. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

L’impatto è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter procedeva in direzione verso la stazione centrale, quando ha centrato in pieno la giovane. A seguito del violento urto, la ragazza è stata sbalzata a terra, e ha perso conoscenza. Il conducente dello scooter, un uomo di 60 anni ha proseguito la corsa per poi schiantarsi contro un’altra vettura in transito.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno, quelli della Svs e il medico del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. La sedicenne, in condizioni giudicate gravissime, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dove è stata presa in carico dai sanitari.

Grave anche il conducente dello scooter rimasto ferito nello scontro con l’auto. In ospedale sono finite anche le due persone che si trovavano all’interno dell’auto coinvolta nell’incidente, seppur in condizioni meno critiche.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.