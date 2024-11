Home

Livorno: tre giorni di allerta Arancione, i principali interventi della protezione civile

Livorno, 23 novembre 2024 Livorno: tre giorni di allerta Arancione, i principali interventi della protezione civile

Sono stati quattro giorni di intensa attività a servizio dei cittadini, iniziati il 19 novembre con la mobilitazione della Protezione Civile, della Polizia Municipale, di tutti gli uffici del Comune e del Volontariato di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, e terminati questa mattina intorno alle 10 dopo un susseguirsi di codici gialli e allerte arancioni per vento e mareggiate a cui si sono aggiunte ieri anche forti piogge.

Tantissimi gli interventi, alcuni molto impegnativi, per esempio quello effettuato ieri mattina in Corso Mazzini dove sono dovuti intervenire insieme alla Protezione Civile i Vigili del Fuoco con l’ autoscala, a causa della caduta di 4 gronde.

La Polizia Municipale ha gestito le chiusure del traffico che si sono rese necessarie in particolare quelle del Viale Italia, sia nella gestione dell’allerta Arancio del 20 che in quella del 22 novembre – nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri e l’intersezione di via San Iacopo in Acquaviva – presidiando poi la riapertura graduale prima ai soli mezzi di soccorso e a quelli pubblici e poi al traffico veicolare ordinario.

Il sindaco Luca Salvetti ringrazia tutti coloro i quali hanno lavorato in fase di emergenza: “Sono state tante ore molto faticose, ma la struttura comunale con tutto il volontariato ha risposto alla grande confermando che l’impostazione della rete di protezione civile nella nostra città è solida. Grazie anche ai cittadini per l’attenzione e il rispetto delle indicazioni in fase di allerta nella quale tutte le scelte e decisioni sono state prese con grande ponderazione”.

In estrema sintesi gli interventi effettuati dal Comune nelle ultime 48 ore, di cui siamo a conoscenza:

Settore Protezione civile

Il Settore ha coordinato le attività del Servizio comunale di protezione civile, è stato attivato il Centro Operativo Comunale per due volte nei giorni 20 e 22. L’Ufficio Protezione Civile ha coordinato n. 32 interventi per l’assistenza e sostegno alla popolazione, messa in sicurezza temporanea e rimozione del pericolo imminente, dovuto per caduta intonaco, alberi, rami etc…

Ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità

L’Ufficio ha attivato n. 39 interventi per il taglio e la messa in sicurezza di rami ed alberi

Settore transizione tecnologica e smart city

Il Settore ha effettuato 5 interventi di messa in sicurezza per il ripristino di punti luce e delle lanterne impianti semaforici

Settore Mobilità sostenibile

Il Settore ha effettuato numerosi interventi per assicurare la funzionalità delle strade comunali. In particolare è stata chiusa la Via Varese, nel tratto sud, ed è stato attivato il senso unico alternato in via L. Negrelli.

Polizia Municipale

20 novembre

totale interventi legati all’emergenza realizzati 32 di cui:

5 interventi relativi a caduta intonaci, tegole cornicioni

5 interventi per riposizionamento segnaletica e manutenzione strade

8 interventi per manutenzione verde , caduta alberi rami

4 interventi di viabilità e transennamenti

10 altre tipologie di interventi

nella giornata del 22 novembre invece risultano effettuati complessivamente 22 interventi di cui:

8 interventi relativi a caduta intonaci, tegole cornicioni

6 interventi per riposizionamento segnaletica e manutenzione strade

4 interventi per manutenzione verde , caduta alberi rami

4 altre tipologie di interventi

