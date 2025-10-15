Politica
15 Ottobre 2025
- Home
- Politica
- Livorno, tre mozioni per il boicottaggio dei prodotti israeliani approdano in Consiglio comunale
Livorno, tre mozioni per il boicottaggio dei prodotti israeliani approdano in Consiglio comunale
Livorno 15 ottobre 2025 Livorno, tre mozioni per il boicottaggio dei prodotti israeliani approdano in Consiglio comunale
Pietro Pancitici, Buongiorno Livorno spiega il motivo delle tre mozioni sul boicottaggio dei prodotti di israeliani anche in vista della pace in Palestina
Livorno, tre mozioni per il boicottaggio dei prodotti israeliani approdano in Consiglio comunale
banner-mostra-giovanni-fattori
mini corso vino livorno fisar
Pik Kemical
Ekom Mazzini-Olandesi 23 settembre-6 ottobre
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps