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“Livorno trema”, la nuova avventura del commissario Botteghi apre Leggermente a villa Fabbricotti

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1 Giugno 2026

“Livorno trema”, la nuova avventura del commissario Botteghi apre Leggermente a villa Fabbricotti

Livorno 1 giugno 2026 “Livorno trema”, la nuova avventura del commissario Botteghi apre Leggermente a villa Fabbricotti

Quando la lettura diventa motivo di incontro, partecipazione e crescita collettiva: dal 1 giugno l’Anteprima con 17 appuntamenti, aspettando Leggermente

Oggi, primo giugno al chioschino nel parco di Villa Fabricotti, a Livorno, l’anteprima di Leggermente, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo di Regione Toscana- Livorno città che legge e con il sostegno di Fondazione Livorno, che lavora sul territorio a supporto della cultura. Angela Rafanelli, assessora alla Cultura Comune di Livorno ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma sottolineando come sia stata “Superata egregiamente la crisi del settimo anno – quindi ha aggiunto-Leggermente torna ancora più ricca con un’anteprima che propone e ben 17 appuntamenti e oltre 20 libri per continuare a indagare sul nostro presente passato e futuro con leggerezza ma mai con superficialità”.

17 appuntamenti che introdurranno l’8°edizione della rassegna di incontri letterari che si dipanerà per tutto il mese di luglio. Il primo appuntamento di questa anteprima che propone un ricco ventaglio di scelta, avvicinando agli autori locali quelli più conosciuti a livello nazionale, sarà all’insegna del thriller e del giallo.

Lunedì 1° giugno, a partire dalle 17,30 Diego Collaveri, introdotto da Linda Landi, presenterà la nuova avventura fresca di stampa del commissario Botteghi: “Livorno trema. La vendetta del commissario Botteghi” a seguire, alle 18,30, Patrick Fogli ingegnere elettronico prestato alla scrittura, è autore di molti romanzi di successo presenterà “Le chiavi di casa Sem” un thriller psicologico di rara potenza, capace di raccontare la vertigine che si prova quando le chiavi di casa, invece di introdurci a ciò che è familiare, spalancano le porte del mistero. Con lui ci sarà Valerio Varesi, giornalista di Repubblica e romanziere eclettico, è il creatore del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno ispirato le tre serie televisive “Nebbie e delitti” con Luca Barbareschi. I romanzi del commissario Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo. Con Patrick Fogli, Valerio Varesi presenterà il suo ultimo romanzo “Lago Santo. Un’indagine del commissario Soneri” (Mondadori).

Ci sarà spazio anche per i più piccoli, martedì 2 giugno alle 18,30 con Antonia Casini, giornalista de La Nazione, Serena Senesi e Lamberto Giannini, insegnanti e da 20 anni anime della compagnia Mayor Von Frinzius e il loro libro “Ti Presento Livorno” edito da Pacini con le illustrazioni di Fabio Leonardi. A introdurre le autrici e l’autore sarà Cecilia Caleo. Il lettore, piccolo ma non solo, viene guidato attraverso la storia e condotto a conoscere e amare l’anima di un popolo fatto di leggerezza, umanità e colori, che si riflettono nei personaggi di Fabio Leonardi.

Mercoledì 3 giugno alle 18:30 Alberto Prunetti introdotto da Michele Cecchini presenta “Troncamacchioni” (Feltrinelli) Il romanzo è il racconto di uomini e donne nell’Alta Maremma agli albori del fascismo: anarchici e banditi, disertori e comunisti, tipi arruffati che non hanno avuto la fortuna di trovare davanti a sé una strada dritta e spianata, ma sono stati costretti a farsi avanti “a troncamacchioni”

Giovedì 4 giugno sempre alle 18:30 si terrà una presentazione performativa curata da Luca Scarlini, del giallo storico “Unicum opus” di Rita Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti edito da Rizzoli.

Venerdì 5 doppio appuntamento: alle 17:30, nel mese del pride Ale Bal e Francesco Biondi presentano “E.S.C.O. Enciclopedia Supereroistica Comica Omnicomprensiva” Introduce Anna Lisa Matarazzo e a seguire, alle 18:30, Stefano Marinelli Colombo introdotto da Marco Bruciati racconta “14 Ossorosso”.

Sabato 6 alle ore 18:30, dopo i saluti di Mia Diop Vicepresidente Regione Toscana, Lara Ghiglione, componente della segreteria generale nazionale della CGIL, Introdotta da Claudia Pavoletti presenta il suo libro “Prepotenti” (Futura editrice)

Ancora un doppio appuntamento domenica 7 giugno dalle 17:30 con Valter Manunza e Roberta Lepri che presenteranno i loro libri, rispettivamente “In equilibrio sulla linea azzurra” (Arkadia) e a seguire “Così celeste” edito da Voland.

Lunedì 8 giugno alle ore 17:30 Tra le autrici più attese ci sarà Antonella Lattanzi che torna a emozionarci e scuoterci con una storia potente, profondamente vera, che racconta di ogni volta che, nel mezzo del buio, qualcuno ha trovato il modo di tenerci vivi. “Chiara” edito da Einaudi. Ad introdurla ci sarà Viola Lo Moro. A seguire un importante panel sulla traduzione: si confronteranno Samanta K. Milton Knowles (traduttrice tra l’altro di Astrid Lindgren, autrice di Pippi Calzelunghe) e Giulia Ansaldo ( una delle principali e più attive traduttrici dal turco; il suo ultimo lavoro Le femministe ti incoraggiano di Alex Tamécylia per Fandango) saranno introdotte da Chiara Sabbatini e racconteranno i segreti del loro mestiere,

mentre martedì 9 alle 18:30 sarà la volta di Giuseppe Civati con il libro che racconta l’assedio alla cultura: “Il rifugio dei libri proibiti” introdotto da Niccolò Fallani.

Mercoledì 10 Michele Magnani, Assessore alle Politiche Giovanili e alla Transizione Digitale presenterà alle 18:30, Luca Ciarrocca e il suo “L’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel” (Fuoriscena).

Leggermente anteprima si concluderà giovedì 11giugno ancora con un doppio appuntamento: alle 17:30 Piergiorgio Curti (introdotto da Claudia Pavoletti) proporrà “Elogio del lamento” Ets con letture a cura di LAaV. A seguire alle 18:30 Sofia Cecinini presenterà “Tutte le guerre del mondo” PaperFirst.

Qualche giorno di pausa e il 26 giugno inizierà Leggermente con un evento ed un ospite speciale frutto della collaborazione con Fabrizio Brandi e il suo “Scenari e serenate di quartiere.”

Leggermente L’Anteprima

3 – 14 giugno 2025

Il Chioschino di Villa Fabbricotti

Viale della Libertà – Piazza Matteotti – Via Pirandello – Via Pilo Albertelli

57100 Livorno

Partecipazione libera e gratuita