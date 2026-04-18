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Cronaca

Livorno trionfa ai “PA Awards 2026”: “Effetto Venezia” è il miglior evento assoluto d’Italia

Cronaca

18 Aprile 2026

Livorno trionfa ai “PA Awards 2026”: “Effetto Venezia” è il miglior evento assoluto d’Italia

Livorno 18 aprile 2026 Livorno trionfa ai “PA Awards 2026”: “Effetto Venezia” è il miglior evento assoluto d’Italia

Premiate anche la “Notte Bianca dello Sport” e “Straborgo”.

Straordinario successo per la città di Livorno e per la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea ai PA AWARDS 2026, i premi dedicati agli eventi di carattere turistico-culturale realizzati dalle Pubbliche amministrazioni italiane. Nella cerimonia tenutasi ieri, venerdì 17 aprile, presso il Centro Rogers di Scandicci nell’ambito della manifestazione “Future Days”, la delegazione livornese ha fatto il pieno di riconoscimenti, confermandosi un’eccellenza nazionale nella progettazione e realizzazione di eventi pubblici.

La giuria ha esaminato le progettualità più innovative d’Italia, selezionando le proposte livornesi tra 39 candidati nazionali. Il massimo riconoscimento della manifestazione, il premio “Best of the Best”, è andato a Effetto Venezia, giudicato il miglior progetto in assoluto tra tutte le categorie in concorso. Il premio celebra l’impatto innovativo sul territorio dimostrato nelle sue quarantuno edizioni, le ultime due delle quali hanno visto la direzione artistica della cantautrice Grazia Di Michele riconfermata alla guida della kermesse anche per il 2026.

Accanto a questo riconoscimento, la Notte Bianca dello Sport ha ottenuto il premio di categoria come “Miglior evento di strada”, venendo riconosciuta come la miglior kermesse di piazza, mentre Straborgo è stata insignita del premio di categoria per la “Miglior iniziativa di valorizzazione del territorio”.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati: “Ottenere un riscontro così gratificante ai PA Awards è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo successo è il coronamento di sette anni di lavoro intenso, durante i quali gli eventi hanno rappresentato il vero motore del rilancio turistico e culturale di Livorno. Un plauso speciale va alla Fondazione LEM, il cui lavoro di coordinamento e progettazione è stato fondamentale per raggiungere questi livelli qualitativi. Insieme alla Giunta, rappresentata dall’assessora Viviani, e a tutta la città, possiamo entusiasmarci per un traguardo che ci pone ai vertici dell’innovazione territoriale in Italia”.

Dello stesso tenore il commento del coordinatore di Fondazione LEM, Adriano Tramonti, che ha parlato con emozione dei premi ottenuti: “Questi riconoscimenti sono stati possibili grazie al grande lavoro di squadra dello staff della Fondazione e alla totale sintonia e fiducia reciproca che ci lega agli uffici comunali. È un successo corale, riconosciuto dall’intera comunità toscana e dai soggetti operanti sul territorio, che hanno individuato nei grandi eventi di Livorno una ‘buona pratica’ di valore per la promozione turistica”. Tramonti non ha potuto partecipare alla cerimonia perché impegnato a Miami, su invito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per rappresentare la Fondazione al Seatrade Cruise Global 2026, il principale evento mondiale del settore crocieristico.

A ritirare i premi era presente una folta delegazione guidata dall’assessora all’urbanistica Silvia Viviani, insieme allo staff tecnico della Fondazione LEM composto da Gabriele Benucci (Ufficio stampa e Relazioni esterne), Marta Priore e Valeria Iaquinto di Andromedart (per l’organizzazione generale), e Gianni Tacchi (social media). Ma tanti altri sono i soggetti del territorio che ogni anno vengono coinvolti da Fondazione LEM per collaborare alla realizzazione degli eventi in una sinergia di carattere economico, culturale e sociale.

Il successo ai PA Awards consacra un modello organizzativo e strategico che il sindaco Luca Salvetti ha ribattezzato “L’Estate più lunga del mondo”: la grande sfilata di eventi, ideata e realizzata principalmente dalla Fondazione LEM per il Comune di Livorno, che da sette anni trasforma la città in un palcoscenico di vitalità e attrazione turistica che si prolunga ben oltre i confini della stagione estiva.