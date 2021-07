Home

Livorno, trovata morta in casa donna 60enne

3 Luglio 2021

Livorno, trovata morta in casa donna 60enne

Livorno 3 luglio 2021

E’ stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, all’interno della sua abitazione il corpo senza vita di una donna di circa 60 anni

La donna è morta in un appartamento della zona della Guglia, in via Divo Demi e il suo decesso risalirebbe a diversi giorni fa

Il corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi dopo l’allarme al 112 dato dai vicini di casa che non la vedevano da giorni.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno aperto l’appartamento ritrovando il cadavere, i sanitari e la polizia scientifica.

Al momento non si conoscono le cause del decesso, la donna avrebbe una ferita alla testa e per questo la polizia al momento non esclude alcuna ipotesi ed ha avviato subito le indagini del caso

