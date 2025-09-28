Home

28 Settembre 2025

Livorno, trovato gatto maschio adulto in via Corcos: si cercano i proprietari

28 Settembre 2025

Un gatto maschio adulto è stato trovato ieri sera, intorno alle 23.00 di venerdì 26 settembre, in via Corcos, all’angolo che porta al parcheggio. L’animale, in buone condizioni di salute, si è mostrato da subito affettuoso e abituato al contatto umano, segno che potrebbe avere già una famiglia.

Attualmente il gatto si trova presso la famiglia che lo ha recuperato e che, nella mattinata di domani, lo porterà dal veterinario per verificare la presenza di un eventuale microchip. Nel frattempo si fa appello ai cittadini: chiunque lo riconoscesse è invitato a mettersi in contatto al numero 339 3276187.

Un appello alla collaborazione, e a spargere la voce, per permettere a questo gatto di ritrovare presto la sua casa