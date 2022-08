Home

Livorno, tutte le date della serie D girone E

19 Agosto 2022

Ecco tutte le date delle partite che il l’Unione Sportiva Livorno giocherà durante la stagione 22/23 in serie D girone E

1a giornata: Flaminia Civita Castellana – Us Livorno (andata 4 settembre alle 15, ritorno 8 gennaio alle 14.30)

2a giornata: Us Livorno – Sangiovannese (andata 11 settembre alle 15, ritorno 15 gennaio alle 14.30)

3a giornata: Terranuova Traiana – Us Livorno (andata 18 settembre alle 15, ritorno 22 gennaio alle 14.30)

4a giornata: Us Livorno – Seravezza (andata 25 settembre alle 15, ritorno 29 gennaio alle 14.30)

5a giornata: Ghiviborgo – Us Livorno (andata 2 ottobre alle 15, ritorno 5 febbraio alle 14.30)

6a giornata: Us Livorno – Ponsacco (andata 9 ottobre alle 15, ritorno 12 febbraio alle 14.30)

7a giornata: Città di Castello – Us Livorno (andata 16 ottobre alle 15, ritorno 19 febbraio alle 14.30)

8a giornata: Us Livorno – Grosseto (andata 23 ottobre alle 15, ritorno 26 febbraio alle 14.30)

9a giornata: Montespaccato – Us Livorno (andata 30 ottobre alle 14.30, ritorno 5 marzo alle 14.30)

10a giornata: Arezzo – Us Livorno (andata 6 novembre alle 14.30, ritorno 19 marzo alle 14.30)

11a giornata: Us Livorno – Ostiamare (andata 13 novembre alle 14.30, ritorno 26 marzo alle 15)

12a giornata: Pianese – Us Livorno (andata 20 novembre alle 14.30, ritorno 2 aprile alle 15)

13a giornata: Us Livorno – Tau Altopascio (andata 27 novembre alle 14.30, ritorno 6 aprile alle 15)​

14a giornata: Trestina – Us Livorno (andata 4 dicembre alle 14.30, ritorno 16 aprile alle 15)​

15a giornata: Us Livorno – Poggibonsi (andata 11 dicembre alle 14.30, ritorno 23 aprile alle 15)

16a giornata: Orvietana – Us Livorno (andata 18 dicembre alle 14.30, ritorno 30 aprile alle 15)

17a giornata: Us Livorno – Follonica Gavorrano (andata 21 dicembre alle 14.30, ritorno 7 maggio alle 15)​​

