3 Febbraio 2023

Livorno, uccide il padre con un coltello poi chiama i carabinieri, arrestato 23enne

Livorno 3 febbraio 2023

Tragedia nel Quartiere di Coteto. Un giovane di 23 anni avrebbe ucciso il padre 57enne e poi avrebbe manifestato intenti suicidi

L’omicidio è avvenuto intorno alle ore 03.00 di questa notte in una abitazione in via Paganini, il figlio avrebbe accoltellato il padre mentre dormiva nel suo letto.

A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso figlio che avrebbe chiamato i carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aperto la porta di ingresso dell’abitazione, i sanitari del 118 e i carabinieri.

una volta in casa è stato ritrovato il corpo senza vita del 57enne, mentre del figlio non vi era nessuna traccia. Il 23enne è stato ritrovato in strada poco distante dall’abitazione e portato in pronto soccorso per le cure del caso e poi arrestato

