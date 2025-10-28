Home

Sport

Calcio

Livorno, un calcio alla violenza: piccoli calciatori in campo per le donne

Calcio

28 Ottobre 2025

Livorno, un calcio alla violenza: piccoli calciatori in campo per le donne

Livorno 28 ottobre 2025 Livorno, un calcio alla violenza: piccoli calciatori in campo per le donne

Lo sport si fa portavoce di un messaggio forte e necessario: dire basta alla violenza di genere.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre 2025; il campo sportivo “B. Bruschi” di Via Cattaneo ospiterà il torneo di scuola calcio “Primi calci alla violenza”. Il torneo è promosso dall’ASD Livorno 9 Boca in collaborazione con SPI – CGIL Provincia di Livorno e Associazione Randi.

L’evento, che prenderà il via alle ore 17, vedrà protagonisti i giovanissimi nati nel 2017, impegnati in un’iniziativa che unisce agonismo e solidarietà.

A scendere in campo saranno alcune delle realtà calcistiche più importanti del territorio, tra cui:

Academy Livorno, Orlando Calcio, Pro Livorno Sorgenti, Young Livorno Calcio, Livorno Calcio Women, Portuali Sorgenti e Polisportiva Carli Salviano.

Oltre alla competizione sportiva, il torneo si propone di sensibilizzare le nuove generazioni – e le loro famiglie – al rispetto e alla parità; trasmettendo fin da piccoli l’idea che la violenza, fisica o verbale, non debba mai far parte del gioco.

Il significato dell’iniziativa va oltre il campo: parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Randi, realtà livornese che da oltre trent’anni offre sostegno concreto a donne in difficoltà, vittime di violenza o emarginazione sociale.

Un biglietto d’ingresso simbolico di 3 euro servirà proprio a dare forza a chi ogni giorno lavora per costruire una società più giusta e libera da discriminazioni.

“Scendi in campo anche tu per dare un calcio alla violenza contro le donne” è lo slogan scelto per accompagnare l’appuntamento, che unisce passione sportiva, educazione civica e solidarietà in una giornata di grande valore umano e collettivo.