Livorno, un percorso straordinario per la Half Marathon

4 Ottobre 2025

Manca ormai poco più di un mese al 9 novembre, data della Benetti Livorno Half Marathon che celebrerà la sua ottava edizione. La classicissima dell’autunno podistico toscano è un appuntamento pressoché irrinunciabile per tanti appassionati non solo toscani, grazie anche alla bellezza del suo percorso, che ha caratteristiche davvero uniche.

Il percorso, visibile anche attraverso uno specifico video su Youtube, presenta un inizio tra le strade della città con poche curve e ritmo alto sulle sue lunghe strade rettilinee fino a raggiungere Piazza della Repubblica. Al passaggio dei Quattro Mori, intorno al 5° km, si tocca finalmente il mare, proseguendo fino al Cantiere Benetti passando al suo interno. All’uscita si imbocca il caratteristico Lungomare della Bellana proseguendo sempre su un lunghissimo rettilineo costeggiando anche la Terrazza Mascagni e dopo il 9° km si entra nell’Accademia Navale, aperta eccezionalmente ai partecipanti. Dal 12° km inizia un lunghissimo rettilineo, tutto con il mare alla propria destra che va avanti fino a oltre il 14° per poi effettuare un’inversione a U e riprendere lo stesso tracciato (in questo modo l’eventuale vento sarà sia favorevole che contrario) sfiorando dopo il 18° km la Statua del Marinaio e, dal 19°, ritrovare il tracciato di partenza per andare verso il traguardo sempre nella zona degli impianti sportivi di Via Allende.

Lo start verrà dato alle ore 9:00 sia per la mezza maratona, che si svolge sotto l’egida dell’Uisp, sia per la Stralivorno non competitiva di 7 km. Fino al 6 novembre ci si può ancora iscrivere al costo di 30 euro, nel weekend di gara sarà ancora possibile aderire, fino alle 8:30 del giorno di gara al prezzo di 40 euro. A fine gara verranno premiati i primi 5 assoluti e oltre 320 atleti fra tutte le categorie. Premio speciale per le società con almeno 25 iscritti.

Per informazioni: Asd Livornomarathon, http://www.maratonadilivorno.it/

