3 Aprile 2025

Livorno 3 aprile 2025 Livorno: una bella lezione ad un incivile, che dite, l’avrà imparata? (Video)

Un episodio di inciviltà è stato prontamente sventato grazie al coraggio di un cittadino che ha deciso di non restare in silenzio.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno sugli scalandroni degli Scali Saffi, nei pressi del ponte di via Bosi, dove un uomo ha rovesciato un sacco pieno di scarti di carne direttamente a terra. Un gesto che, secondo lui, sarebbe stato fatto per nutrire gli animali presenti nella zona.

Un cittadino reagisce: il gesto non resta impunito

A rendere noto l’accaduto è proprio il cittadino modello che ha affrontato l’uomo, costringendolo a raccogliere tutto e a riportarlo via. Il testimone racconta di aver assistito alla scena e di aver subito chiesto spiegazioni con tono deciso:

“Gli ho urlato che c***o faceva e perché. Mi ha risposto che dava da mangiare agli animali. Ma quali animali? Lì ci sono solo tarponi e gabbiani!”

Di fronte alla reazione indignata del cittadino, l’incivile ha dovuto rimediare al suo gesto. Con evidente disappunto, ha raccolto tutti gli scarti, rimettendoli nel sacco e andandosene con il carico sulle spalle.

Un problema di degrado sugli scalandroni

L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, formando un capannello di persone che hanno espresso il loro sdegno per lo stato di degrado della zona. Gli scalandroni dei Canali Medicei sono spesso terra di nessuno, con rifiuti abbandonati e atti di inciviltà che rischiano di passare inosservati.

Reagire per combattere l’inciviltà

Il testimone dell’accaduto sottolinea un concetto chiave: basterebbe che ognuno reagisse di fronte a simili comportamenti per contrastare il degrado urbano. Un piccolo gesto di responsabilità può fare la differenza, come dimostra questa vicenda.

Un messaggio per tutti: impariamo la lezione

Questo episodio dimostra che l’indifferenza non è la soluzione. Il senso civico e la prontezza di chi ha assistito all’accaduto hanno evitato che gli scarti di carne restassero a marcire sulla pavimentazione degli scalandroni.

Ma la domanda resta: l’uomo avrà davvero imparato la lezione o tornerà a compiere lo stesso gesto altrove? Di certo, almeno per questa volta, ha dovuto fare i conti con chi non ha voltato lo sguardo.

