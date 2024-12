Home

Sport

Rugby

Livorno under 6 protagonista a Lucca

Rugby

17 Dicembre 2024

Livorno under 6 protagonista a Lucca

Livorno 17 dicembre 2024 Livorno under 6 protagonista a Lucca

Il modo migliore per avvicinarsi alle festività di fine anno. Per i giovanissimi under 6 dell’Unicusano Livorno Rugby è stato un grande successo il raggruppamento/Festival svoltosi in questa domenica di metà dicembre sul terreno del Lucca. Una kermesse nella quale non è mancato il divertimento da parte di tutte le varie squadre coinvolte. Divertimento e sorrisi che hanno simpaticamente coinvolto i tanti adulti assiepati a bordo campo. Un clima splendido, in sintonia con il Natale. Ora per tutti quanti gli appuntamenti vengono rinviati al 2025, quando – è da scommetterci – nei nuovi raggruppamenti/Festival organizzati dal Comitato Toscano della FIR sui vari terreni di gioco del Granducato, a regnare sovrana sarà la palla ovale. Questi bambini hanno già compreso i veri valori del rugby. È un vero spettacolo vederli confrontarsi – senza alcuna tensione – sui rettangoli verdi. Ovviamente nessuno conteggia le – peraltro belle – mete siglate nel corso delle varie partitelle disputate tra le squadre al via degli eventi. I giocatori under 6 biancoverdi labronici protagonisti a Lucca: Cosimo Strambi, Emilio Albano Garcia, Giulio Tozzi, Alexis Gkertsos, Lorenzo Porziani, Giorgio Turi, Thomas Iorio. Allenatore-educatore Rocco Montanaro