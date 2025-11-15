Home

Livorno, UniCredit sostiene il progetto “Wonder at Work” della Cooperativa sociale Le Livornine

15 Novembre 2025

Grazie al Fondo Carta Etica, la banca supporta l’iniziativa finalizzata ad acquistare nuove attrezzature per la cucina del ristorante WONDER

L’attività della Cooperativa sociale Le Livornine cresce grazie al supporto di UniCredit che ha reso possibile l’acquisto di attrezzature per la cucina del ristorante Wonder. Si rafforza così l’attività del ristorante sia per la varietà dei piatti proposti che per il numero di coperti serviti, puntando anche ad aumentare il numero di persone disabili impiegate nella brigata di Wonder.

Si tratta di un importante tassello del progetto “Wonder at Work” della Cooperativa sociale Le Livornine che la Region Centro Nord di UniCredit sostiene attraverso i fondi raccolti con le carte di credito etiche della banca, disponibili per i privati e per le imprese, che senza costi aggiuntivi per il cliente permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.

“Il nostro progetto guarda lontano – afferma Morena Campani, presidente della cooperativa Le Livornine – e siamo consapevoli delle difficoltà che ancora incontreremo lungo il percorso. Però un sostegno importante come quello che ci è arrivato da Unicredit tramite Fondo Carta Etica, ci fa guardare con più ottimismo al futuro.”

Dal 2005, anno di attivazione del Progetto Carta Etica, UniCredit ha destinato 44 milioni di euro a sostegno di oltre 1.500 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro.

Nella foto realizzata dal Fotografo Marco Fusi : da sx Francesco Archibusacci, Michela Castellani, Filippo Baglioni, Alessandra Cirri; Mauro Pasquini, Tommaso Giusti, Morena Campani, Francesca Banchelli

