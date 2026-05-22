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Cronaca

Livorno Urban Festival, quattro giorni sulla Terrazza Mascagni tra basket, gaming, musica e street culture. Iscrizioni aperte

Cronaca

22 Maggio 2026

Livorno Urban Festival, quattro giorni sulla Terrazza Mascagni tra basket, gaming, musica e street culture. Iscrizioni aperte

Livorno 22 maggio 2026 Livorno Urban Festival, quattro giorni sulla Terrazza Mascagni tra basket, gaming, musica e street culture. Iscrizioni aperte

Prima edizione del festival urbano livornese, a ingresso libero. Il torneo di basket

Livorno 3×3 con il FIP 3×3 TOP valido per il ranking FIBA, Pielle Livorno e Libertas

Livorno presenti. Gaming con Team Aqua, Centro del Fumetto e FIP eBasket con le

console NBA 2K26. Il King of the Court 1v1 Showdown firmato Check It, con Alex the

Real Streetballer e Vinny Vince. Danza, breaking, esibizioni live. E il Centenario del

Palio Marinaro come filo conduttore.

Conferenza stampa lunedì 25 Maggio, ore 10:00 – Sala del Relitto, Acquario di

Livorno.

Livorno, maggio 2026. Dal 25 al 28 giugno, la Terrazza Mascagni ospita la prima

edizione del Livorno Urban Festival: quattro giorni di basket di livello nazionale,

gaming, street food, danza, arte urbana, podcast dal vivo, esibizioni e il Centenario del

Palio Marinaro. Tutto a ingresso libero, tutto sul mare.

Non è la somma di tanti eventi messi insieme. È un festival costruito attorno a un’idea

precisa: che Livorno meritava uno spazio in cui lo sport, la cultura e la città parlassero

la stessa lingua. Pielle e Libertas ci saranno. Il basket livornese si ritrova tutto insieme.

E il 2026, anno del Centenario del Palio Marinaro,è il momento giusto per farlo.

La presentazione ufficiale del Livorno Urban Festival si terrà lunedì 25 Maggio

alle ore 10:00 presso la Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno. Giornalisti e

media sono invitati a partecipare.

Basket: il torneo Livorno 3×3 con il FIP 3×3 TOP

Per la prima volta, Livorno 3×3 e Streetball Livorno costruiscono insieme il torneo

ufficiale del festival. Due realtà che hanno animato il basket cittadino su percorsi

paralleli hanno deciso di convergere, e il risultato si vede nel programma: cinque tornei,

categorie per ogni età, e per la prima volta a Livorno un torneo omologato FIP valido

per il ranking FIBA internazionale.

Il torneo FIP 3×3 TOP, maschile e femminile, porterà squadre da tutta Italia a giocarsi

punti pesanti con il Tirreno sullo sfondo. Le fasi finali si disputano sulla Terrazza

Mascagni. Il torneo FIP Under 3×3 copre sette categorie dai più piccoli agli Under 18:

qualificazioni ad Oltremare, finali in Terrazza.

Ci sono anche due tornei inclusivi che il festival tiene molto. Il 3×3 in carrozzina porta

in campo squadre il cui livello tecnico sorprende sempre chi non li ha mai visti giocare

dal vivo. Il Baskin è un’altra cosa ancora: persone con e senza disabilità che giocano

insieme, nella stessa squadra, sullo stesso campo. Non una dimostrazione — una

partita vera. Completa il quadro il torneo dei bambini, per avvicinarli al 3×3 con le

famiglie sugli spalti.

Iscrizioni su www.livorno3x3.it.

King of the Court – 1v1 Showdown, curato da Check It

Il format 1v1 del LUF ha un nome, un formato e una firma precisa: è il King of the

Court – 1v1 Showdown di Check It, e funziona così. Si parte con la Survival: tre vite,

un possesso secco, rimbalzo vivo, ritmo altissimo. Si gioca per sopravvivere. Restano

solo gli otto più solidi. Chi esce non si ferma — il playground resta attivo con skill

challenge aperti anche al pubblico.

Poi arriva il Top 8 bracket: partite a tempo, zero margine d’errore, canestri che

pesano. La tensione sale, il playground si accende con sfide tecniche tra giocatori e

pubblico, tiro, precisione e velocità. La finale incorona il King. E il King, davanti a tutti,

chiude con uno Show Match contro uno special guest dello street game.

Musica, speaker, ritmo e crowd. Non è un torneo. È uno show 1v1. Presenti come

influencer Alex the Real Streetballer e Vinny Vince.

Libertas & Pielle: il basket livornese sul palco di casa

Al Livorno Urban Festival ci saranno anche loro; Libertas Livorno e Pielle, le due

anime storiche del basket cittadino, presenti all’evento. Due società che hanno scritto

pagine importanti della pallacanestro locale e che al LUF trovano un palcoscenico

all’altezza: la Terrazza Mascagni, davanti a tutta la città. La loro presenza non è un

dettaglio, è un segnale.

Il Centenario del Palio Marinaro

Il 2026 è l’anno del Centenario del Palio Marinaro di Livorno, e il LUF lo celebra non

con una cerimonia ma con un’identità che attraversa tutto il festival. Le maglie dei team

3×3 richiamano i colori degli otto rioni. Otto writers presenti creeranno altrettante opere

dedicate alle cantine. La premiazione ufficiale del Palio, organizzata da Gare

Remiere Città di Livorno, sarà parte integrante del programma.

Il Palio al LUF non è un ospite. È il filo che tiene insieme tutto il resto.

Gaming: Team Aqua, Centro del Fumetto.

L’area gaming del LUF non è un ripensamento dell’ultimo momento. È una delle anime

del festival, costruita attorno a due partner che a Livorno rappresentano qualcosa di

concreto.

Team Aqua è una delle eccellenze livornesi nel gaming competitivo. Una realtà nata

dalla passione vera per i videogiochi, cresciuta fino a diventare punto di riferimento per

la community locale. Al LUF portano postazioni, tornei e quell’energia che non si

improvvisa.

Con loro c’è il Centro del Fumetto, fumetteria storica di Livorno in Via del Platano —

da decenni presidio cittadino per collezionisti e appassionati di carte, manga, action

figure e giochi da tavolo. Al festival organizzano manifestazioni di trading card e

tornei di giochi aperti a tutti: Pokémon, Magic, Lorcana, One Piece. Chi già gioca sa

cosa aspettarsi. Chi non l’ha mai visto da vicino potrebbe sorprendersi — i tornei TCG

sono partite vere, con strategie, pressione e un pubblico che segue ogni mossa.

Al LUF arriva anche FIP eBasket, il progetto eSports della Federazione Italiana

Pallacanestro. Al festival porteranno console e postazioni per giocare a NBA 2K26,

aperte al pubblico.

Basket e gaming nello stesso weekend, sulla stessa Terrazza. Due community che

raramente si incrociano, qui finalmente allo stesso tavolo.

Danza, breaking e spettacoli live

La Terrazza Mascagni non si ferma quando finiscono le partite. Nel programma del

LUF c’è spazio per la danza in tutte le sue forme, esibizioni di breaking, performance di

ballo e momenti di spettacolo dal vivo che tengono alta l’energia dalla mattina fino a

sera. Un palco aperto alle discipline urban, dove il movimento è linguaggio e il pubblico

non è mai solo spettatore. I dettagli sul programma delle esibizioni saranno comunicati

nelle prossime settimane.

Podcast dal vivo: “Dillo al Boncio” e “5&5”

Due voci riconoscibili dell’ambiente livornese salgono sul palco e registrano dal vivo

con il pubblico. “Dillo al Boncio” e “5&5” portano al LUF intrattenimento, identità

locale e quel tono diretto che li ha resi punto di riferimento per le loro community.

Food: street food e sapori locali

L’area food è pensata per essere il punto di incontro del festival. Street food, sapori

locali. Non un servizio, un’esperienza.

Livorno Urban Festival — 25/28 giugno 2026, Terrazza Mascagni — Ingresso

libero

Iscrizioni basket: www.livorno3x3.it

Info e programma: www.livornourbanfestival.it