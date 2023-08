Home

12 Agosto 2023

Livorno, usa contactless rubata per comprare sigarette, denunciato 30enne dell’est Europa

Livorno 12 agosto 2023

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto, a conclusione di indagini, hanno denunciato all’A.G. di Livorno, poiché gravemente indiziato di; ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, un 30enne originario dell’est Europa residente a Livorno.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane sarebbe entrato in possesso di un bancomat di provenienza illecita e lo avrebbe utilizzato per acquistare sigarette in una tabaccheria, premunendosi di effettuare diverse transazioni di piccolo importo, in modalità “contactless”, in modo tale da non dover utilizzare il codice pin.

A farne le spese è stato un livornese che il primo agosto scorso aveva subito il furto sulla propria auto del bancomat; costui aveva quindi sporto denuncia ma, prima che avesse avuto il tempo di bloccare il bancomat, qualcuno lo aveva già illecitamente utilizzato.

I Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, sono da prima riusciti a dare un volto all’utilizzatore della carta e poi a identificarlo.

Talché il 30enne, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

