Livorno, va in pensione Stefano Cionini: 42 anni sui rimorchiatori Neri al servizio del porto

4 Gennaio 2026

Dopo quarantadue anni di servizio ininterrotto tra le banchine e le acque del porto di Livorno, il direttore di macchina Stefano Cionini lascia il servizio attivo sui rimorchiatori portuali dell’azienda Neri, raggiungendo il traguardo della pensione il 31 dicembre 2025. Un momento carico di emozione che segna la fine di una lunga e intensa carriera vissuta sempre a stretto contatto con il cuore operativo dello scalo livornese.

Imbarcato come direttore di macchina, Cionini ha accompagnato per oltre quattro decenni le manovre delle navi in entrata e in uscita dal porto, diventando testimone diretto di una profonda trasformazione tecnica e nautica dei mezzi di rimorchio. All’inizio della sua carriera ha visto scomparire i vecchi rimorchiatori in legno a propulsione a vapore, arrivando fino ai moderni mezzi odierni, dotati di sofisticate tecnologie elettroniche e spinti da potenti motori diesel. Cambiamenti epocali che raccontano l’evoluzione di un intero settore e di un mestiere che richiede competenza, responsabilità e grande passione.

Guardandosi indietro, il tempo sembra essere passato in un attimo. Eppure, in poco più di quarant’anni, il lavoro sul mare ha attraversato un’epoca di transizione radicale, lasciando il segno non solo sui mezzi, ma anche sulle persone che li hanno condotti con professionalità e dedizione.

Accanto all’impegno professionale, Stefano Cionini ha svolto un ruolo attivo anche sul piano sindacale e sociale. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi sindacali, partecipando alla firma di contratti tra l’azienda Neri e i lavoratori, contribuendo al dialogo e alla tutela dei diritti. Cionini è tutt’ora un punto di riferimento per i donatori di sangue del gruppo Neri e ha guidato il circolo ricreativo aziendale, promuovendo eventi, mostre fotografiche e iniziative culturali in collaborazione con l’Amministrazione comunale; grazie al suo impegno, uno spaccato del lavoro di rimorchio portuale è arrivato anche a manifestazioni simbolo della città come Effetto Venezia, offrendo alla cittadinanza uno sguardo autentico su un’attività fondamentale ma spesso poco visibile.

Ora, con molta commozione, Stefano Cionini saluta i colleghi marittimi, gli impiegati, i dirigenti e la famiglia Neri, con cui ha condiviso una parte importante della sua vita. Un congedo che non è solo la fine di un percorso lavorativo, ma il riconoscimento di una storia fatta di passione, impegno e profondo legame con il porto e con Livorno.