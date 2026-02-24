Livorno, vetrata infranta alla yogurteria Fiori Rosa: ladro fugge in scooter davanti al titolare

Home

25 Febbraio 2026

Livorno 25 febbraio 2026

Furto alla yogurteria sul viale Italia: vetrata spaccata nella notte davanti alla Terrazza Mascagni

Vetrata infranta e locale danneggiato, ma nessun bottino. È quanto accaduto nella notte alla yogurteria “Fiori Rosa” sul viale Italia, a Livorno, proprio davanti alla suggestiva Terrazza Mascagni.

A raccontare l’episodio è il titolare, Michele Gasparri, che sui social ha pubblicato foto e video dell’uomo ripreso all’interno del locale. Secondo quanto riferito, intorno all’una di notte un individuo avrebbe spaccato la vetrata per introdursi nella yogurteria, approfittando anche dei ponteggi che attualmente coprono l’area per lavori condominiali.

Il locale, però, risulta chiuso dalla fine di novembre proprio a causa dei lavori, e all’interno non sarebbe stato presente denaro o merce di valore. Il ladro, una volta entrato, non avrebbe quindi portato via nulla.

Determinante l’allarme, scattato immediatamente dopo l’effrazione. Il titolare afferma di essere arrivato sul posto in pochi minuti, trovandosi faccia a faccia con l’intruso. L’uomo, però, si sarebbe dato alla fuga rapidamente in scooter, dileguandosi nella direzione opposta mentre Gasparri era al telefono con la centrale operativa.

Nel post pubblicato online, il commerciante esprime amarezza per l’accaduto e per la situazione della sicurezza cittadina, lanciando anche un appello: chiunque riconoscesse la persona ripresa dalle telecamere è invitato a contattarlo.

Resta ora da quantificare l’entità dei danni alla vetrata e verificare eventuali sviluppi sul fronte delle indagini. L’episodio riaccende il tema della sicurezza nelle attività commerciali del lungomare, soprattutto in zone iconiche e molto frequentate come quella della Terrazza Mascagni.

