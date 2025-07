Livorno, via Bat Yam diventa “via Gaza”: un gesto simbolico contro la guerra

Home

31 Luglio 2025

Il cartello che indicava via Bat Yam, nel quartiere Ardenza, non riporta più il nome della città israeliana gemellata con Livorno dal 1992. Da alcuni giorni, infatti, un adesivo con la scritta “Gaza” ha coperto la toponomastica ufficiale, trasformando simbolicamente il nome della strada in “via Gaza”.

Un’azione anonima, ma dal chiaro valore politico e simbolico. Il gesto, firmato da ignoto o ignoti, sembra voler lanciare un messaggio forte e diretto in merito al conflitto in corso nella Striscia di Gaza, che da mesi vede la popolazione palestinese sottoposta a bombardamenti, restrizioni e una crisi umanitaria sempre più drammatica.

A fronte della devastazione, dei migliaia di civili morti e delle crescenti denunce internazionali di violazioni dei diritti umani, il gesto vuole presumibilmente denunciare il genocidio in atto e sollevare interrogativi sulla legittimità di certi legami istituzionali.

La scelta del luogo non è casuale:

Bat Yam è una città israeliana gemellata ufficialmente con Livorno, e quel legame rappresentato nella toponomastica diventa così oggetto di contestazione.

L’adesivo – semplice ma incisivo – ha il potere di spostare l’attenzione dal piano istituzionale a quello umano, chiamando in causa la coscienza collettiva rispetto al massacro in corso.

Non si tratta di un atto vandalico nel senso classico del termine: nessun danneggiamento al cartello, solo una copertura temporanea, quasi a voler instaurare un dialogo tra passato e presente, tra le scelte di politica estera di un tempo e l’urgenza di non restare indifferenti oggi.

Il gesto richiama altre forme di protesta non violenta viste in Italia e in Europa negli ultimi mesi, soprattutto da parte di chi chiede un embargo militare verso Israele, la sospensione delle relazioni con i governi coinvolti nel conflitto, e un rinnovato impegno per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

Al momento non risultano rivendicazioni ufficiali, né reazioni da parte del Comune. Ma l’adesivo è ancora lì, visibile, e interroga chiunque passi da quella strada.

Una strada che per qualcuno oggi non può più portare il nome di Bat Yam senza raccontare anche il dolore di Gaza.

