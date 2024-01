Home

Livorno, via degli Ebrei: scritte free Palestine e tentativo di cancellare la memoria?

24 Gennaio 2024

Livorno 24 gennaio 2024 – Livorno, via degli Ebrei: scritte free Palestine e tentativo di cancellare la memoria?

A pochi giorni dalla “Giornata della Memoria”, un fatto spiacevole ha colpito la città di Livorno, precisamente in “Via degli Ebrei vittime del nazismo”. Sul muro di un condominio, proprio sotto la targa con il nome della via, è comparsa la scritta “Free Palestine” (Palestina Libera).

L’atto assume un significato particolarmente delicato, considerando il contesto storico e il ricordo delle vittime dell’Olocausto che questa via intende preservare. La “Via degli Ebrei vittime del nazismo” è un luogo simbolico che commemora la tragedia del popolo ebraico durante il periodo della Shoah.

Non solo. Sempre nella stessa strada, è emerso quello che potrebbe essere un tentativo di cancellare il nome del popolo ebraico. Sulla targa col nome della via, qualcuno ha posto un adesivo sulla parola “ebrei”. Sebbene l’adesivo sia stato rimosso, i residui dello sticker hanno lasciato la parola semicoperta, come a voler cancellare di fatto il nome di quel popolo che viene ricordato nella tragedia dell’Olocausto.

La “Via degli Ebrei vittime del nazismo” dovrebbe essere un luogo sacro di ricordo e riflessione, e queste azioni dimostrano la necessità continua di educare e sensibilizzare sulla storia e sugli eventi che hanno segnato il XX secolo.

In un momento in cui la memoria dell’Olocausto è sempre più minacciata da episodi simili, è fondamentale promuovere la comprensione, il rispetto e la consapevolezza delle conseguenze del pregiudizio e dell’odio.

