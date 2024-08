Livorno Via Grande, il nuovo lido urbano. “Stateci voi sul Romito”

LivornoGramm: “Stateci voi sul Romito”

Livorno 9 agosto 2024 – Livorno Via Grande, il nuovo lido urbano

Immaginate di camminare lungo la principale via dello shopping, la famosa Via Grande, con i suoi eleganti portici e le vetrine scintillanti… O forse no. Immaginate invece di vedere sdraio improvvisate sotto i portici deserti, dove un adulto e tre minori si rilassano come se fossero in spiaggia, cercando sollievo dalla calura estiva. No, non siamo a una sagra paesana né in un campeggio improvvisato. Benvenuti nella nuova attrazione turistica di Livorno, dove il mare non c’è, ma la sensazione di essere in vacanza è assicurata!

L’immagine, di LivornoGramm e postata sui social, ha rapidamente scatenato un’ondata di commenti, e non proprio di apprezzamento. Del resto, quale miglior modo di valorizzare la principale strada di una città se non con un bel gruppo persone o meglio quelli che sembrerebbero essere dei turisti che, invece di rifugiarsi in una delle tante gelaterie o caffetterie disponibili, decidono di fare una pausa ristoratrice all’ombra dei portici? D’altronde, perché pagare per un gelato quando puoi rilassarti e frescheggiare gratis su un marciapiede?

I commenti dei livornesi sono stati, diciamo, un po’ meno entusiasti.

Sembra che quella che una volta era considerata la via più prestigiosa della città stia diventando, almeno per molti, il simbolo del degrado e dell’incuria. Con le attività commerciali in orario di chiusura a creare un’atmosfera spettrale, Via Grande è ormai più conosciuta per il suo “aroma” di urina e per l’inquietante “fauna notturna” che la popola, piuttosto che per i suoi negozi alla moda.

E come non menzionare la sicurezza, o meglio, la percezione della sua mancanza? La via che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di Livorno è invece il teatro di una sfilata di “brutta gente”, come viene definita nei commenti. “Ma ehi, almeno di giorno c’è spazio per stendere le gambe!”

Ma se questa è l’idea di turismo che porterà ricchezza a Livorno, allora forse abbiamo scoperto il segreto per risollevare l’economia locale: trasformare Via Grande nel primo resort urbano a cielo aperto, dove i turisti possono fare un pisolino tra una colonna e l’altra, in attesa che il prossimo bar chiuda per sempre.

E così, mentre i livornesi discutono di decoro e sicurezza, i “turisti” sembrano più che felici di godersi una giornata di relax nella nuova spiaggia di Via Grande. Se questo è il futuro del turismo cittadino, possiamo stare certi che Livorno è destinata a diventare una delle città più “ricche” d’Italia – di sdraio improvvisate, naturalmente.