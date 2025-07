Home

Livorno: viola i domiciliari, 63enne trasferito in carcere

30 Luglio 2025





I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un 63enne livornese sorpreso in fragranza di reato a violare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria, l’uomo indagato, sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per reati di violenza domestica, non è stato trovato all’interno della sua abitazione di Livorno da una pattuglia di Carabinieri in servizio esterno di pronto intervento sul territorio che si era recata a controllarlo.

L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione ai militari né risultava autorizzato dal Giudice.

In particolare l’uomo, nel corso degli ultimi mesi aveva violato in più occasioni la misura in atto, irrogata, peraltro, dopo che aveva violato anche un precedente provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa, ed è stato tratto in arresto per il reato di evasione.

A seguito di Udienza di Convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno ha disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere a Livorno, aggravando la precedente misura ritenuta insufficiente de facto, come hanno costantemente documentato all’AG titolare i Carabinieri, a tutelare l’interesse pubblico e l’incolumità della parte offesa dal reato