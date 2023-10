Home

Calcio

8 Ottobre 2023

Livorno Vittorioso: Luis Henrique Segna al Debutto e Porta Tre Punti a Casa

Livorno 8 ottobre 2023 – Livorno Vittorioso: Luis Henrique Segna al Debutto e Porta Tre Punti a Casa

Nella sfida contro Ghiviborgo, il Livorno ha conquistato tre punti preziosi, consolidando la sua posizione in testa alla classifica. Nonostante una partita che ha offerto poche emozioni ai tifosi, è stato un risultato fondamentale per la squadra allenata da Favarin, in quanto ha respinto gli attacchi delle inseguitrici, tra cui Pianese, Seravezza Pozzi e Grosseto, tutte vincitrici nelle loro partite.

Una delle note più luminose di questa partita è stata l’esordio in prima squadra del giovane brasiliano Luis Henrique. Subentrato al 67° minuto al posto di Giordani, il talentuoso attaccante ha messo subito il suo timbro sulla partita. Dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo, Luis Henrique ha segnato il gol decisivo, rompendo il pareggio che sembrava destinato a perdurare.

Il gol è arrivato con un guizzo di testa, quando Luis Henrique si è trovato al posto giusto al momento giusto. Si è infilato tra il terzino avversario e il portiere, entrambi apparsi indecisi, e ha segnato il gol dell’1-0.

Questo è stato il modo perfetto per il giovane brasiliano di festeggiare il suo debutto con la maglia amaranto, dimostrando di avere il potenziale per diventare un elemento chiave nella squadra.

Nonostante la partita abbia offerto poche emozioni ai presenti, i tre punti conquistati dal Livorno hanno dimostrato di essere fondamentali. Inoltre, è stata la prima volta in questa stagione che la squadra amaranto non ha subito gol, segno di una solida difesa e di un impegno collettivo nella fase difensiva.

Il risultato positivo consolida la posizione del Livorno in testa alla classifica e rafforza la fiducia dei giocatori e dei tifosi. Con Luis Henrique che ha dimostrato il suo valore con un gol decisivo, il Livorno guarda con ottimismo al prosieguo della stagione e alle sfide future

GHIVIBORGO – LIVORNO 0-1

GHIVIBORGO (4-3-3):

Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, CarcaniP. ; Nottoli (50 Carli), Campani (78’ Poli), Signorini; Petronelli (56’ Orlandi), Carcani T., Lepri (76” Giannini).

A disposizione: Cusin, Gibilterra, Cristofani, Russo, Vitrani. A7l

Lelli

LIVORNO (4-3-1-2):

Albieri; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (77° Palma), Luci (77° Caponi), Ferraro (74’Nardi,); Cesarini; Giordani (67’ Luis Henrique), Cori.

A disposizione:

Ciobanu, Menga, Borudska, Bassini, Camara. Favarin

ARBITRO: Vincenzo Hamza Riaahi di Lovere (BG).

RETE: 73° Henrique.

NOTE: Ammoniti: Giordani (7’), Brenna (19°). Bellini (23”),

Sanzone (33”); Campani (54’)

