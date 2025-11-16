Home

16 Novembre 2025

Livorno, 16 novembre 2025 Livorno vola nella classifica di Italia Oggi: +34 posizioni su reddito e ricchezza

Livorno festeggia un risultato importante nella classifica annuale di Italia Oggi sulla qualità della vita, registrando un balzo in avanti di ben 15 posizioni. Un progresso che il sindaco Luca Salvetti accoglie con soddisfazione, sottolineando come questo dato confermi il percorso di crescita che la città sta vivendo negli ultimi anni.

A brillare in modo particolare sono i settori della cultura e del turismo, ambiti nei quali Livorno entra ufficialmente nella top five nazionale, passando dal 17° al 5° posto. Un risultato che premia gli investimenti, gli eventi realizzati e la capacità della città di rendersi sempre più attrattiva per residenti e visitatori.

Molto positivo anche il dato su reddito e ricchezza, dove Livorno compie un vero e proprio salto in avanti: dalla 54ª alla 20ª posizione, con un incremento di 34 posti, uno dei migliori risultati a livello nazionale.

Progressi significativi emergono anche in altri settori chiave:

Affari e lavoro : dal 43° al 39° posto;

Ambiente : dal 60° al 58°;

Sicurezza sociale : dal 77° al 56°, con un miglioramento notevole;

indicatori in crescita anche su istruzione e sicurezza.

Il sindaco Salvetti invita comunque a mantenere equilibrio e concentrazione:

“Queste classifiche vanno commentate con prudenza. Il lavoro deve continuare, indipendentemente dai riconoscimenti. È evidente però che Livorno ha intrapreso da sei anni un percorso di rilancio serio e condiviso. Oggi sono soddisfatto, ma allo stesso tempo determinato nel continuare a lavorare. Credo sia la stessa sensazione di molti livornesi: avanti, senza distrazioni”.

Il risultato di Italia Oggi conferma una città che cambia ritmo, che cresce, che investe su sé stessa e che, soprattutto, continua a guardare al futuro con fiducia.