Livorno vola sullo skateboard: Paolo Demurtas campione del mondo over 40

12 Giugno 2025

Livornese sul tetto del mondo: Paolo Demurtas campione mondiale di skateboard freestyle over 40

Livorno sale sul gradino più alto del podio mondiale grazie a Paolo Virgilio Demurtas, 42 anni, che ha conquistato il titolo di campione del mondo di skateboard freestyle categoria Master (over 40). La vittoria è arrivata lo scorso weekend a Brandenburg an der Havel, in Germania, dove si è svolta l’edizione 2025 del prestigioso World Freestyle Skateboarding Championship, con oltre 100 partecipanti da ogni parte del globo.

Per Demurtas non si tratta della prima affermazione internazionale: già lo scorso anno aveva vinto nella categoria AM (non sponsorizzati), dimostrando un talento in continua crescita. Questa volta, però, il trionfo nella categoria Master rappresenta una consacrazione definitiva, ottenuta in una competizione molto agguerrita con 17 concorrenti di livello da tutto il mondo.

«È stata un’esperienza incredibile – racconta Demurtas –. Essere ancora competitivo a 42 anni, in una disciplina così dinamica e tecnica, è una grande soddisfazione. E vincere per il secondo anno consecutivo, in una nuova categoria, ha un sapore davvero speciale».

A testimoniarlo, anche uno dei video della sua manche di gara, disponibile su YouTube: guarda il video.

Non è tutto: a rappresentare l’Italia c’era anche il giovane Dimitri Bonfini, 25 anni, che ha brillato nella categoria Rookie (esordienti) conquistando un ottimo terzo posto. Skater romano molto attivo anche sui social (su Instagram come _dimbon.50s), Bonfini ha mostrato talento e promette di diventare uno dei nomi da seguire nel panorama freestyle.

Il freestyle skateboard è una disciplina spettacolare e ancora poco conosciuta in Italia, ma grazie a sportivi come Demurtas e Bonfini, anche il nostro Paese inizia a farsi largo tra i giganti internazionali. Una bella storia di passione, perseveranza e orgoglio sportivo, nata sul cemento di Livorno e sbocciata sui palchi del mondo.

