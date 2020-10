Home

16 Ottobre 2020

LivornoCuore 2020, quest’anno l’incontro nazionale su cardiologia e Covid-19 è a portata di click. Ecco come seguirlo

Livorno, 16 ottobre 2020

Si svolgerà nei pomeriggi di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre la diciottesima edizione del meeting nazionale di Cardiologia “Livornocuore 2020” intitolato alla memoria di Chiara Venturini, una dottoressa scomparsa che faceva parte dello staff guidato dal primario Umberto Baldini. Il convegno medico accreditato per il rilascio di 13,5 crediti formativi e che ha il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Livorno e dell’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri (Anmco), quest’anno si svolgerà in modalità virtuale (Webinar) per le disposizioni anti Covid.

Umberto Baldini, responsabile scientifico dell’incontro oltre che direttore Cardiologia e Utic di Livorno dell’Azienda USL Toscana nord ovest, spiega:

“La manifestazione Livornocuore anche in questa nuova modalità a distanza, si conferma essere un momento importante di formazione che porterà decine di professionisti in servizio nella nostra Azienda a confrontarsi con le eccellenze attive nel resto d’Italia.

Il convegno si propone di aggiornare non solo i cardiologi ma anche gli internisti e i medici di medicina generale su quelle che sono le attualità diagnostiche e terapeutiche in tema di cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, dislipidemie, innovazioni terapeutiche, cardiologia interventistica oltre che affrontare l’argomento dell’impatto della malattia da covid-19 sul cuore stimolando e favorendo il confronto-dibattito tra cardiologi provenienti da varie realtà italiane sulle varie tematiche affrontate e l’interazione con la audience rispondendo in tempo reale ai quesiti inviati sulla chat dedicata.

I relatori sono stati selezionati tra i medici unanimemente riconosciuti come esperti, in ambito nazionale e/o internazionale.

È prevista la partecipazione online di almeno 150 discenti”.

Per dettagli: www.livornocuore2020.it