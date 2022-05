Livornogramm, “il Romito tenetevelo” la tintarella si prende nel parcheggio di Parco Levante (Video)

Home

13 Maggio 2022

Livorno 13 maggio 2022

Noi livornesi, al sole col lettino nel parcheggio del centro Levante

L’estate si avvicina, voi farti trovare pronto e abbronzato per l’inizio della stagione ma non voi o non puoi andare sul Romito? Livornogramm ti offre la soluzione.

Due post ironici e goliardici, sulla pagina Instagram di Livornogramm mostrano la nostra inventiva di livornesi. Questa volta il tema è rivolto a coloro che non vogliono rinunciare alla tintarella

Il Romito tenetevelo è il commento al video dove si vede una persona sdraiata nel posto riservato alle auto nel parcheggio di Parco Levante e la seconda è “l’evoluzione”, una foto che ritrae la stessa persona nel solito punto ma questa volta sdraiata su un lettino

L’inventiva livornese per far ridere e divertire non ha veramente eguali. In ogni caso se volete evitare le file estive sul Romito o se non vi potete trovare un parcheggio… pensate “a questa divertente soluzione”

