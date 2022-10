ll Jolly Acli Basket Livorno supera Prato e fa tre su tre

Home

30 Ottobre 2022

Livorno 30 ottobre 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno si conferma squadra di valore assoluto e supera l’ostica Pallacanestro Femminile Prato (77-59) in una partita dai due volti: una prima parte combattuta e a tratti equilibrata (all’intervallo il tabellone luminoso segna 40-35) e una seconda letteralmente dominata, con un terzo quarto (parziale 19-7) che taglia letteralmente le gambe alle ospiti e regala alle rosablù la vittoria numero 3 in campionato. Insomma il tempo di metabolizzare la sosta della settimana scorsa, riprendere i ritmi abituali, e chiudere le maglie difensive (un po’ lenti all’inizio) e arrivano altri due punti in classifica.

Quattro giocatrici in doppia cifra (e una a soli due punti dalla mèta) raccontano infine l’ottima copertura offensiva, dove tutte le giocatrici sono coinvolte con regolarità e precisione.

Il commento di coach Furio Betti:

«Nel primo tempo, male in difesa, con 35 punti subiti che per noi sono un’enormità, dato che di media ne subiamo 50 a partita.

L’approccio in quella fase non è stato dei migliori. Poi abbiamo cominciato a difendere e la partita è cambiata. E abbiamo raccolto quel divario che ci ha permesso di portarla a casa in tranquillità.

Questa era la terza partita che il calendario ci aveva messo di fronte con avversari non semplici. Adesso c’è una parte più agevole che ci darà, spero, occasione di poter inserire le due infortunate: ma credo che sia ancora un po’ lunga. Non ci aspettiamo cose a breve termine. Anche se, sinceramente, spero di averle il prima possibile».

Il tabellino: Rosellini 8, Evangelista 16, Giari 12, Orsini 23, Ceccarini 16, Barsotti G. 2, Corti, Garcia Leon, Sassetti, Barghigiani, Barsotti M. All. Betti. Ass.Menichetti.

