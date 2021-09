Home

L’M5S riapre la sua sede in piazza XX Settembre

17 Settembre 2021

Livorno 17 settembre 2021

Il gruppo cittadino del Movimento 5 Stelle rafforza la propria presenza in città con l’apertura della nuova sede in Piazza XX Settembre, civico 9.

Quella di Piazza XX Settembre non sarà semplicemente una nuova sede, ma un luogo di ritorno, dove in passato il gruppo livornese ha creato le basi per la storica “presa” della città avvenuta con la vittoria alle amministrative nel 2014.

Una scelta non casuale, quindi, e piena di significato.

La sede del Movimento non sarà la classica “casa di partito”, ma diventerà un vero e proprio punto d’ascolto dei cittadini.

E’ infatti sotto gli occhi di tutti i livornesi la rapida decadenza che la nostra città sta avendo sotto molteplici punti di vista:

un ordine pubblico completamente allo sbando da ricreare, famiglie in difficoltà da ascoltare, attività in crisi da supportare, un tessuto scolastico da mettere in sicurezza.

Il degrado è ormai dilagante, senza fine: un centro abbandonato e sporco, una gestione dei rifiuti sempre più caotica e inefficiente, poche idee, confuse e mal realizzate.

La nuova sede servirà principalmente a dare una svolta a questa situazione insostenibile: raccoglieremo informazioni, segnalazioni e suggerimenti da tutti coloro che vorranno darci una mano, porteremo la voce dei cittadini all’interno del consiglio comunale pianificando contestualmente un percorso condiviso che ci accompagnerà fino alle amministrative del 2024.

La nostra porta sarà sempre aperta per ospitare tutti e tutte coloro, anche esterni al Movimento, che, come noi, hanno a cuore le tematiche sociali, la salute, i giovani, la cultura, l’ambiente, l’economia cittadina ,il lavoro e vorranno darci una mano per creare una nuova prospettiva a Livorno!

L’inaugurazione della nuova sede avverrà sabato 18 settembre alle ore 16.30 in Piazza XX Settembre Nr. 9.

Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo consiliare e attivisti del Movimento 5 Stelle di Livorno

