Home

Eventi

LMF, questa sera il Quartetto Klimt al museo di storia naturale

Eventi

14 Agosto 2024

LMF, questa sera il Quartetto Klimt al museo di storia naturale

Livorno 14 agosto 2024 – LMF, questa sera il Quartetto Klimt al museo di storia naturale

oggi, mercoledì 14 agosto ore 21:00 al Museo di Storia Naturale è la volta del Quartetto Klimt, coadiuvato dal contrabbasso di Anita Mazzantini e due giovani promettenti musicisti.

Posto ironicamente adatto, il Museo di Storia Naturale, per narrare musicalmente le vicende di una malcapitata trota che, nell’arco dello svolgimento dei cinque movimenti, finirà dopo varie peripezie per abboccare all’amo di un pescatore. Il quintetto, scritto da Schubert a soli ventidue anni ma

pubblicato soltanto nel 1829 ad un anno dalla sua scomparsa, contiene una straordinaria sintesi del genio musicale del compositore austriaco, tanto da farne dire a Franz Liszt a riguardo: “Il più grande poeta in musica che sia mai esistito.”



Mercoledì 14 agosto ore 21:00

LIVORNO – Museo di Storia Naturale

FORELLEN QUINTET – QUARTETTO KLIMT / MAZZANTINI

Programma:

Ludwig Van Beethoven, 12 Variazioni in sol maggiore WoO 45 sul tema “See the conqu’ring hero comes” dell’oratorio “Giuda Maccabeo” di Georg Friedrich Händel per violoncello e pianoforte;

Fryderyk Chopin, Introduzione e polacca brillante in do maggiore op. 3 per violoncello e pianoforte;

Franz Schubert, Forellen Quintett “La Trota” op.114 D.667 per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte.

Interpreti:

Quartetto Klimt:

Matteo Fossi, pianoforte

Duccio Ceccanti, violino

Margherita Di Giovanni, viola

Jacopo di Tonno, violoncello



Anita Mazzantini, contrabbasso



Talenti del LMF:

Monica Righi, violoncello; Ivan Maliboshka, pianoforte.