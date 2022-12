Home

L’MVtomei a Fogligno all’inseguimento del filotto

10 Dicembre 2022

L’MVtomei a Fogligno all’inseguimento del filotto

Livorno 10 dicembre 2022

Archiviata la vittoria di Perugia la squadra dei Vigili del Fuoco farà di nuovo ritorno in terra umbra: domani (sabato 10 dicembre) alle ore 18 i ragazzi dello IES MVTomei saranno ospiti al Pala Paternesi per la decima giornata di campionato contro i locali della VolleyBall Italchimici Foligno.

Dopo il successo in tre set a Perugia di settimana scorsa, i livornesi se la vedranno con un’altra diretta concorrente per la salvezza.

I padroni di casa di coach Paolo Restani, al terzo anno consecutivo in Serie B, occupano la quartultima posizione a 7 punti, tre punti in meno di Wiegand e soci.

Foligno ha bisogno di punti per uscire dalla “zona rossa”, mentre un successo dei bianco-rossi farebbe aumentare la distanza dei labronici con la zona retrocessione. I punti in palio in questa occasione insomma, come si suol dire, valgono il doppio per entrambe.

Lo IES MVTomei ha lavorato bene in settimana, complici gli ultimi risultati che hanno regalato un po’ di serenità allo spogliatoio biancorosso. La squadra è carica e pronta ad affrontare la lunga trasferta umbra:

“È stata una settimana positiva, abbiamo lavorato bene – conferma coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia – tutti gli allenamenti sono stati condotti a ritmo alto, i ragazzi hanno voglia di giocare e me l’hanno dimostrato lavorando con serietà e partecipazione.

Foligno ha una classifica falsa: hanno avuto a inizio stagione tanti problemi, gli mancavano giocatori importanti, ma ora sono al completo e stanno prendendo confidenza con il campionato.

Sarà dura, ma ho buone indicazioni e ottime sensazioni, c’è tanta voglia di arrivare a sabato e giocarcela per conquistare la vittoria, ci siamo preparati bene. Per noi questa gara sarà uno spartiacque importante”.

Foligno aveva iniziato la stagione con obiettivi di alta classifica, poi, complici gli infortuni, si è vista costretta a vedere ridimensionate le proprie aspettative e ora sta lottando per uscire dalla parte calda della classifica.

Fanno parte del roster e sono arrivati in estate il libero classe 2002 dai Lupi S. Croce di Serie A2 Sposato, dall’Islanda lo schiacciatore italo-argentino Toselli e dalla Sir Safety Perugia l’alzatore Costanzi.

Nella dirigenza umbra spicca il nome di Giuliana Ottaviani, madre di Daniele Santarelli, l’allenatore dei record con Conegliano e campione del mondo in carica con la Nazionale femminile serba.

I convocati di VolleyBall Italchimici Foligno:

palleggiatori: Riccardo COSTANZI e Dario BREGLIOZZI; opposti: Giacomo MUSCO e Leonardo CANENTI; schiacciatori: Rinaldo CONTI, Nicolas TOSELLI, Jacopo CARBONE, Lorenzo GUERRINI; centrali: Luca BUCCIARELLI, Guido CESARONI, Diego BARTOLINI; liberi: Giovanni SPOSATO, Lorenzo SCHIPPA. Allenatori: Paolo RESTANI e Fabio BOVARI.

I convocati dello IES MVTomei:

palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Ian POLI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano PICCINETTI e Roberto ROSSI.

