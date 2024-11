Home

Sport

L’MVTomei affronta in casa Massa Carrara

Sport

16 Novembre 2024

L’MVTomei affronta in casa Massa Carrara

Dopo il primo successo esterno i biancorossi vogliono sbloccarsi anche tra le mura amiche con un cliente tutt’altro che semplice

Livorno 16 novembre 2024 L’MVTomei affronta in casa Massa Carrara

Settimana di allenamenti finalmente più serena per la squadra dei Vigili del Fuoco che dopo essersi finalmente sbloccata a Grosseto venerdì scorso, tornerà a giocare sul taraflex amico del Pala MVTomei, dove sabato 16 novembre alle ore 18 riceverà gli avversari della Pallavolo Massa Carrara.

La presentazione del match è come di consueto affidata a coach Luca Berti che prova a tratteggiare un ritratto dell’avversario: “Credo che Massa Carrara sia la squadra più attrezzata del girone. Stanno avendo un periodo no, è innegabile, perché hanno perso tre gare su cinque e vengono da due sconfitte consecutive.

Hanno delle belle individualità, un bel pacchetto di centrali formato da Pitto, ex Migliarino e Nannini, ex Camaiore, poi hanno preso in banda Calcagnini, uno schiacciatore che l’anno scorso ha fatto la Serie B a Spezia. Un altro ragazzo interessante è il posto quattro Mosca. Una squadra insomma forte in vari reparti, ma io vorrei pensare come sempre al nostro gioco e portare via da questa sfida dei punti che ci darebbero ulteriore coraggio e fiducia per proseguire nel nostro percorso”.

Massa Carrara ha confermato in panchina il tecnico Luca Cei, come lo IES ha già scontato il turno di sosta, perdendo finora con Migliarino, Fucecchio e da ultimo Torretta. Le uniche due vittorie gli apuani finora le hanno avute in casa contro Turris Pisa e Cascina. Da valutare nelle fila dei locali le condizioni del libero Mazzuca, uscito per infortunio al piede nella gara di Grosseto.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Gianluca CERVINI, Giacomo DIAMANTI e Riccardo SARRI; opposti: Federico GORI (k) e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Filippo ANTONELLI, Nicola PARADOSSI e Christian BUTI; liberi: Alessio MAZZUCA e Flavio PELLUMBI. All.: Luca BERTI. II° all.: Igor MELAI.

L’MVTomei affronta in casa Massa Carrara