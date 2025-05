Home

Livorno 11 maggio 2025 L’MVTomei batte 3-1 il Remo Masi

Lo IES MVTomei batte per 3-1 (25-18, 25-18, 19-25, 25-21) la Polisportiva Remo Masi e saluta nel migliore dei modi il pubblico amico nell’ultimo match stagionale.

Dopo la salvezza centrata matematicamente nel turno precedente in quel di Siena, i biancorossi terminano la Pool Salvezza al quinto posto a quota 31 punti, sei punti sotto l’avversario di giornata.

In campo per i locali un sestetto “inedito” con Savi opposto a Langella, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro, Pellumbi libero. Parte bene il MVTomei, con Savi che si muove bene in attacco e Antonelli decisivo dai nove metri: la striscia vincente del centrale in battuta (condita da ben tre ace) porta i suoi sull’11-5. Gli ospiti sono in difficoltà e chiedono il tempo sul 15-7 e sul 22-17, lo IES tiene saldamente in mano le redini del gioco e chiude a 18.

Bene anche il secondo set, i fiorentini operano diversi cambi alla ricerca del giusto assetto di gioco, ma la partita continua a farla Livorno. Sull’11-6 nei padroni di casa dentro Bernarducci per My e anche la seconda frazione termina 25-18 per lo IES.

Nel terzo parziale comincia ad affiorare la stanchezza e l’attacco di casa si perde un po’, contenuto a dovere da una difesa avversaria sempre molto attenta. La squadra di Ricciolini si trova in avanti per la prima volta nel corso della partita (5-8) costringendo coach Casoli al primo time-out della partita.

Cavari guida i fiorentini in attacco, la difesa labronica va in affanno e gli ospiti continuano a condurre di cinque punti su Livorno. Sul 12-17 torna in campo My al posto di Bernarducci, i biancorossi recuperano terreno (17-20 al time-out ospite), ma l’inerzia finale non cambia, con il team di Rufina che si aggiudica la frazione 25-19 riaprendo i giochi.

Il quarto set si apre con lo IES avanti (5-1), la partita è equilibrata e sull’8-8 Diamanti rileva in cabina di regia Langella, si procede sui binari dell’equilibrio (16-16, 19-19), poi nel rush finale emerge la maggiore determinazione dei livornesi, che non si lasciano scappare via l’opportunità di prendersi l’intera posta in palio.

Finisce 25-21 e si conclude qui il cammino dello IES MVTomei, con nove vittorie su dieci partite nella Pool Salvezza, e solo sei set persi in totale nell’arco degli ultimi dieci incontri.

“Avevo chiesto ai ragazzi una vittoria nell’ultima gara in casa – spiega coach Cristian Casoli a fine gara – e ci siamo riusciti, è bello chiudere con nove vittorie su dieci gare, è stato un cammino quasi perfetto nella seconda parte di stagione. Loro sono una buona squadra, con diversi giovani interessanti, anche all’andata, dove vincemmo 3-1, ci fecero soffrire perché hanno una buona difesa. È andata bene e non potevamo chiedere di meglio”.

