L'MVTomei impegnato a Grosseto per mettersi alle spalle il derby col Torretta

8 Novembre 2024

Livorno 8 novembre 2024 L’MVTomei impegnato a Grosseto per mettersi alle spalle il derby col Torretta

La 6^ giornata di campionato di Serie C vedrà i biancorossi di coach Luca Berti impegnati in anticipo sul campo dell’Invicta venerdì 8 novembre alle ore 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. Le due squadre arrivano all’appuntamento con un morale decisamente diverso: la formazione locale guidata dai tecnici Ferrari-Rolando ha trovato nell’ultimo turno interno la prima vittoria del campionato contro la Turris Pisa. Di contro, la squadra livornese deve ancora centrare il primo appuntamento della stagione con i tre punti (ma ne basterebbero anche due…) e deve scrollarsi di dosso le scorie del derby perso in quattro set in casa del Torretta sabato scorso.

“Sabato dovevamo portare via dal campo qualche punto – ammette alla vigilia della sfida di Grosseto coach Luca Berti – dovevamo gestire meglio il terzo set, ho visto e rivisto quella partita ed è stata quasi sempre in bilico. Grosseto? Li abbiamo già incontrati nel pre-campionato, in un’amichevole dove stavamo vincendo per 2-0 salvo poi farci rimontare al tie-break. Sono ragazzini che ci mettono l’anima, in orbita della prima squadra impegnata in Serie B. Hanno un opposto mancino interessante e sono tecnicamente bravi, migliorano di partita in partita. Mi aspetto una partita tosta, ma abbiamo le armi per fare bene”. Con i tre punti presi con la Turris l’Invicta è penultima a tre lunghezze, mentre lo IES è ancora inchiodato a zero punti dopo sei giornate. Urge un brusco cambio di rotta per abbandonare al più presto lo scalino più angusto della classifica.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori:

Gianluca CERVINI, Giacomo DIAMANTI e Riccardo SARRI; opposti: Federico GORI (k) e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA e Luca BERNARDUCCI;

centrali

: Santiago BUFFA, Filippo ANTONELLI, Nicola PARADOSSI e Christian BUTI; liberi: Alessio MAZZUCA e Flavio PELLUMBI. All.: Luca BERTI. II° all.: Igor MELAI.

La rosa dell’Invicta Grosseto:

Gabriele CAMARRI, Guido CARMELITA, Christian CERICOLA, Antonio CICCARELLI, Riccardo COGNATA, Dimitri CORRIDORI, Leonardo FERRARI, Francesco GIGI, Simone LAZZERETTI, Diego Piperno LORENZINI, Simone MUNAFO’, Lorenzo VANNUCCI. All.: Enrico FERRARI. II° all.: Fabrizio ROLANDO.