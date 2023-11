Home

25 Novembre 2023

L’MVTomei ospita il Volley Prato

Livorno 25 novembre 2023 – L’MVTomei ospita il Volley Prato

Per l’8^ giornata di campionato di Serie B lo IES MVTomei sarà impegnato fra le mura amiche. Alle ore 18.15 al Pala Bastia il via al derby contro gli avversari del Volley Kabel Prato che in classifica inseguono di due lunghezze (7 punti contro 9) i biancorossi. Vincendo i locali metterebbero una bella distanza con gli ospiti e con le zone basse della classifica.

In panchina Livorno riabbraccia coach Massimiliano Piccinetti, che alla vigilia parla della squadra di Prato:

“I nostri avversari sono molto cambiati rispetto alla passata stagione. Hanno perso il centrale Bruni, il palleggiatore Corti e l’opposto Catalano (andati tutti e tre a Sesto), mentre l’altro centrale Coletti è andato a giocare in Serie C.

E’una squadra quindi molto giovane, con un tecnico, Mirko Novelli, molto capace. Sono grintosi, non si dànno mai per vinti e ci provano sempre, hanno un opposto molto forte, Matteo Alpini, che può giocare anche in banda. Per noi è una partita fondamentale da approcciare subito bene.

Dovremo far valere l’esperienza e il fattore casa, spingendo bene sul servizio. Abbiamo qualche problema a risolvere gli scambi lunghi, non dobbiamo incappare nel solito errore di farci prendere dalla frenesia, ma avere pazienza”.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne la Federazione ha indetto su tutti i campi di volley il “Minuto di Rumore” che sostituirà per oggi il canonico minuto di silenzio:

l’obiettivo è quello di partecipare attivamente alla necessaria presa di coscienza contro i fatti di cronaca nera tristemente alla ribalta in questi giorni.

Con le squadre schierate in campo, dopo il fischio d’inizio e la prima battuta, partirà ufficialmente “il Minuto di Rumore”, un modo per sensibilizzare atleti e pubblico sul tema della violenza di genere, contrastabile anche attraverso il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522, che verrà promosso in occasione della gara con la lettura di un messaggio prima del fischio d’inizio.

La società invita le proprie tifose e i propri tifosi a venire alla partita con un indumento rosso, come rosso sarà il baffo che colorerà le guance degli atleti in una giornata di sensibilizzazione verso una tematica che riguarda tutti.

“È allucinante – il pensiero di coach Piccinetti sulla questione – dal punto di vista culturale che una Nazione come la nostra debba fare i conti nel 2023 con fatti di cronaca del genere. Noi, e quando dico noi intendo le famiglie e gli educatori, dobbiamo essere bravi a educare i nostri bimbi e le future generazioni per uscire fuori da questi stereotipi di machismo che trovo francamente insopportabili”.

Arbitreranno l’incontro Adriana Bruno e Luisa Proietti

I convocati del Kabel Volley Prato: opposti Matteo ALPINI e Mathurin HOPPO; palleggiatori Lorenzo ALPINO e Alessio PONTILLO; schiacciatori Marco BANDINELLI, Daimon MALETAJ, Giulio MARANGHI, Jordan CIVININI; centrali Niccolò VILLANI, Marco TEMPESTINI, Tommaso CONTI; libero Mattia CIVININI. All.: Mirko Novelli.

I convocati dello IES MVTomei: opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano PICCINETTI, II all.: Federico FACCHINI, assistente allenatore: Roberto ROSSI.

